A szerdai amerikai hozamemelkedésre komoly mínuszba kerültek a New York-i tőzsdék. Ezzel kapcsolatban Donald Trump amerikai elnök azt mondta, hogy már régóta érett a korrekció a börzéken, egyben úgy vélte , hogy "megőrült" a Fed, hogy kamatot emel.

Nem csak a devizapiacokon, a kötvényeknél is zajlik az élet. Csökkenni kezdett a német és emelkedni az olasz kötvényhozam azután, hogy az amerikai 10 éves kötvény hozama a szerdai hétéves csúcs alá süllyedt.

Éles fordulat a dollárnál, megbotlott tegnap a forint 2018.10.11 08:25

Csütörtök reggel 325,73-nál járt a forint az euróval szemben, ez 0,05 százalékos erősödést jelentett tegnap estéhez képest. Ugyanakkor az utóbbi napokban azt látjuk, hogy fokozatosan gyengül a magyar fizetőeszköz, tegnap reggel például 324,6-nál járt az euró-forint, az elmúlt egy hétben pedig közel fél százalékos volt az esés. A dollárral szemben most 282-nél járunk, míg az angol font 372,82 forintba kerül.

A régiós versenytársak közül a lengyel zloty 0,1 százalékos gyengüléssel kezdte a napot, a cseh korona pedig alig mozdult. A feltörekvő piacokon a török líra fél százalékot javított a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig 0,3 százalékkal erősödött, de ez inkább a dollár gyengélkedésének köszönhető.

Az amerikai deviza ugyanis ma reggelre megerősítette az elmúlt napokban még bizonytalannak tűnt fordulását, 0,3 százalékkal 1,155-ig gyengült az euróval szemben. Mindez azért érdekes, mert az amerikai hozamok elmúlt napokban látott emelkedése elvileg éppen a dollár erejét kellene, hogy táplálja. A japán jen csütörtök reggelre 0,1 százalékkal tudott erősödni az amerikai devizával szemben, akárcsak az angol font.

A mai nap legfontosabb kérdése az lehet, hogy folytatódik-e a Wall Streeten tegnap kezdődött lejtmenet a piacokon. Ma reggel Ázsiában is jelentős eséseket látunk a legfontosabb indexek esetében, így nem kizárt, hogy Európára is átragad a negatív hangulat. A ma megjelenő makroadatok közül leginkább a kora délután érkező amerikai inflációs statisztikára lehet érdemes figyelni, emellett az EKB legutóbbi ülésének jegyzőkönyve is érkezik.