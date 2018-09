Theresa May pesszimista hangot ütött meg a Brexittel kapcsolatos sajtótájékoztatóján. Nem igazán nyugtatta meg a befektetőket azzal, hogy szerinte zsákutcába jutottak a tárgyalások.

A font tovább gyengült a vezető devizákkal szemben, miután Theresa May elkezdte beszédét. Az euró/forint kurzus 0,9-es szint közelébe került.

Gyengülni kezdett a brit fizetőeszköz azok azután, hogy híre jött: Theresa May miniszterelnök nyilatkozatot tesz a Brexitről 15:45-ről. A tegnap befejeződött EU-csúcs az értékelések szerint gyászos véget ért brit szempontból, tovább növelve a valós megállapodás nélküli kilépés esélyét.

Amint reggeli cikkünkben jeleztük: három fontos technikai akadály is tornyosul a forint előtt a további erősödés irányába az euróval szemben, és úgy tűnik, hogy ezek valóban a gyengülés irányába fordítják el a magyar fizetőeszközt. Az utóbbi egy órában 323,4-ről 324-ig gyengült, igaz közben a többi régiós devizánál is látszik egy kis gyengélkedés. A dollár közben 1,18-ról 1,1760-ig erősödött vissza, így a dollár/forint jegyzések a reggeli 274,1-ről (másfél havi forintcsúcs) mostanra 275,5-ig emelkedtek vissza.

Betonfallal próbálkozik a forint 2018.09.21 08:59

A keddi kamatdöntés utáni közlemény hatására átmenetileg 322,8-ig, egyhavi csúcsra, ugrott a forint az euróval szemben, de azóta végig 323-nál, illetve felette mozgott az árfolyam. Ma reggel 323,4-nél látjuk a jegyzéseket.

Nem véletlen, hogy a forint nem tud érdemben erősödni, hiszen ha ránézünk az alábbi grafikonra, láthatjuk, hogy három technikai elemzési tényező is akadályt képez. Egyrészt egy támaszvonal 322,5 körül, másrészt egy emelkedő trendvonal, harmadrészt a 100 napos mozgóátlag (kék vonal). Ezek egyelőre láthatóan megállították a forint további erősödését, és a technikai elemzés szabályai afelé mutatnak, hogy ezen akadályok újabb forintgyengülést indíthatnak el. A fundamentális tényezők viszont ezt felülírhatják.

Közben az is lényeges, hogy mi történik Törökországban, hiszen valamennyire továbbra is mozgatja a líra a régió többi devizájának árfolyamát is. Figyelemre méltó, hogy a 625 bázispontos kamatemelés, illetve a tegnap bejelentett középtávú gazdaságpolitikai terv mellett sem tud erősödni a líra, ma reggel egyébként 1,2%-os esést mutat. A jelek szerint korlátozottan hiteles ez a terv a piac szemében, például a túlságosan alacsonyra jelzett inflációs pálya miatt.

Fontos fejlemény történt tegnap a világ legfontosabb devizakeresztjében, az euró/dollárban, hiszen amint berajzoltuk: kitört felfelé a kereskedési sávból az euró és ma reggel már 1,18 közelében jár. A dollár gyengülése egyébként kedvező a feltörekvő piaci devizáknak is és természetesen visszatükröződik abban is, hogy a forint másfél havi csúcsra ért ma reggelre a zöldhasúval szemben 274,7-nél.

Címlapkép forrása: BERTRAND GUAY / AFP