A nap első felében a dollár gyengülésével párhuzamosan erősödött a forint az euróval szemben, így egészen 323-ig esett a jegyzés. Az MNB vártnak megfelelő döntése után sem sokat változott ez, most 323,17-nél járunk, ami 0,2%-os forinterősödésnek felel meg tegnaphoz képest.

Vadul adják a dollárt Trump szavaira 2018.08.21 08:00

Kedd reggel 323,84-nél járt a forint az euróval szemben, ez egy hajszálnyi elmozdulást jelentett a hétfő esti szinthez képest. Tegnap 324-nél is járt az árfolyam, elsősorban a török líra további gyengélkedése húzta le a forintot is miután pénteken két hitelminősítő is rontott a török adósosztályzaton. A dollárral szemben kedd reggel 280,87-ig erősödött a magyar deviza, míg az angol font 360,6 forintba került.

A régiós versenytársak közül a lengyel zloty és a cseh korona is mérsékelt erősödéssel kezdte a napot az euróval szemben, miközben a feltörekvő piacokon a török líra most éppen stagnál a bukdácsoló dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig 0,7%-os erősödést mutat.

Az euró-dollár árfolyam hétfő késő este mozdult meg érdemben, amikor Donald Trump amerikai elnök a Reutersnek adott interjújában élesen bírálta a Fed politikáját, illetve megismételte azt a véleményét, hogy Európában és Ázsiában mesterségesen tartják gyengén a devizáikat a jegybankok. A hírre a dollár 1,15 fölé esett az euróval szemben, a kedd reggel 1,1528 körüli szint 0,4%-kal magasabb a tegnapinál. A Fedre vonatkozó kommentár mellett trump lehűtötte a kereskedelmi háború enyhülésével kapcsolatos várakozásokat, szerinte a héten nem várható áttörés az amerikai-kínai tárgyalásokon.

Magyar szempontból az MNB kora délutáni kamatdöntő ülése lesz izgalmas, ami a forintra is hatással lehet, bár meglepő lenne, ha bármit lépne a jegybank. Ennek ellenére a befektetők árgus szemekkel figyelik a Monetáris Tanács kommunikációját.