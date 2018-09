Itt a bizonyíték: a forint kikerült a veszélyzónából

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Magyarország ezekkel az országokkal épp ellentétes helyzetben van a lenti koordinátarendszer alapján, vagyis ebben a tekintetben a legkevésbé sérülékeny országok között tartják számon.

Hetek óta a török árfolyamkrízisről hangosak a tőkepiacok, legutóbb pedig már az argentin pesót és az indonéz, valamint az indiai rúpiát találták meg a befektetők. Az általános befektetői megközelítés szerint egy olyan világgazdasági környezetben, amikor szigorít az amerikai jegybank és megindulnak felfelé az amerikai kötvényhozamok, akkorA befektetők pedig egy azonnali reakció esetén (például egy kedvezőtlen hír Törökországból)(adnak mindent, amit csak érnek). Ezért nem kell meglepődni azon, amikor a távolról érkező hírek a kelet-európai fizetőeszközöket is megfertőzi A kezdeti reakciók után azonban tisztul a kép és a befektetők kezdik megkülönböztetni, rangsorolni az egyes feltörekvő piaci országokat sérülékenységük függvényében és bizonyos fizetőeszközöket leválasztanak a csoportról. És ez az a pont, ami miatt Magyarországnak nem kell megrettennie. zerohedge legutóbbi feltörekvő devizákról szóló cikkében találtunk egy, a JP Morgan elemzői által készített sokatmondó ábrát, mely azt mutatja be, hogy a legfontosabb feltörekvő piaci devizák miért sérülékenyek.A JP Morgan közgazdászai a GDP-arányos külső adósság elmúlt három éves gördülő változását (y tengely) és a fizetési mérleg egyenlegének GDP-arányos méretét (x tengely) tették egy ábrára. Az egyes gömbök mérete a hozamok változását, színük az elmozdulás irányát jelöli.Ezek alapján az élelmes befektetők már május végén, június elején előre azonosíthatták a problémás országokat, ahol most, három hónappal később be is következett a baj: Törökország, Argentína, Indonézia, India.