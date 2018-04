A reggeli stabil kezdés után délhez közeledve újabb erősödési hullám volt a forint piacán és kora délutánra 309,9-ig, kéthavi csúcsra kapaszkodott a forint az euróval szemben. Amint már reggel jeleztük, 309,8-nál fontos technikai szint húzódik (200 napos mozgóátlag), meglátjuk, hogy az egyébként kedvező nemzetközi befektetői hangulatban át tud-e ezen is jutni. Ha igen, akkor újabb tér nyílna meg az erősödésre 307,5 körülig.

Áttörte korlátját a forint, de egy újabbal néz most szembe 2018.04.18 08:58

A keddi javuló globális kockázati étvágy is segített a forintnak abban, hogy a hétfon áttört trendvonal után is stabilan erosebb szinten maradjon az euróval szemben és szerda reggel is ugyanez a helyzet. A 310-es szint közelében azonban újabb fontos technikai szinttel néz szembe a magyar fizetoeszköz.

Tegnap az euró gyengült a dollárral szemben 1,24 körülről 1,2350-ig, de amint az alábbi ábrán látszik, egyelőre nincs veszélyben a már egy éves emelkedő trendvonal, most 1,2180 körül jár a vonal.

A forintnál is hetek óta felhívtuk a figyelmet egy fontos trendvonalra, amelyet végül hétfőn le is tudott törni (a szűkülő háromszög alsó, emelkedő szárát) és kedden már ez alatt ingadozott az árfolyam 310,3-311 között. Ma reggel újra 310,3 körül jár az árfolyam és amint láthatjuk: ennek közelében (309,8-nál) jár a 200 napos mozgóátlag, ami újabb akadályt jelenthet, a forint tovább erősödne.

A régiós devizák mezőnye két táborra szakadt már a múlt heti orosz piaci zuhanás idején, és amint látszik: a forint, a zloty és a korona hármasa lényegében nem reagált a másik három deviza mélyrepülésére, a globális hangulat javulásával párhuzamosan viszont picit erősödtek az euróval szemben.

A dollár/forintnál továbbra is működik a csökkenő trendvonal, mert amint látjuk, itt az árfolyam 250-251 körül ingadozik, míg a vonal 254-nél tart.

