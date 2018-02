A nap elején még 309,30-ig erősödött a forint az euróval szemben, nap végére azonban 310,70-ig gyengült. Nem volt extrém a mozgás, de látzsik, hogy az a volatilitás, amit az elmúlt napokban a részvénypiacokon káttunk, elkezdett más eszközosztályokra, a nyersanyagokra és a devizákra is átterjedni. Érdemes olyan időszakra felkészülni, ahol az árfolyamok mozgása jóval hevesebb lesz, mint amihez az elmúlt években hozzászoktunk!

Meglódult a dollár, a forint végignézi 2018.02.07 17:15

A menedékkeresés miatt hétfőn és kedden az amerikai kötvényhozamok is süllyedtek valamelyest (hétfőn még az emelkedés miatt szakadtak be a tőzsdék), ma viszont már újra elkezdtek emelkedni. Most ez nem különösebben zavarja a fejlett részvénypiaci befektetőket, folytatódik a technikai jellegű felpattanás a mélybe ütött szintekről.

A magasabb amerikai kötvényhozamok (a 10 éves papír például 2,7% körülről 2,8% körülre emelkedett) viszont elkezdték erősíteni ma dollárt: a reggeli 1,24-ről 1,23 alá buktak az euróval szembeni jegyzések, ami kéthetes dollárcsúcsot jelent.

A javuló részvénypiaci hangulat, erősödő kockázati étvágy ma sem hatott különösebben a forintra: az euróval szemben 309,7 körülről 310,1-ig emelkedett a jegyzés, azaz az elmúlt kereskedési napokra jellemző tartományon belül ragadt ma is az árfolyam.

A régiós devizák közül a lengyel zloty és a cseh korona is lényegében oldalazott, a mai újabb kamatemelés mellett viszont a román lej kicsit tovább gyengült az euróval szemben.

A forint stabilitása és a dollár meglódulása együtt oda vezetett, hogy a dollár/forint jegyzések 252 fölé lendültek a bankközi piacon.