Kiderült, kik keresték rongyosra magukat a bitcoinon

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A Hedge Fund Research adatai szerint azok a fedezeti alapok, amelyek kriptovalutákba és/vagy blockchainbe fektettek, nagyot szakítottak idén a befektetőiknek. Ehhez képest az adatszolgáltató többi hedge fund teljesítményére vonatkozó indexe idén csupán 7,5%-ot tudott felmutatni.A HFR elnöke kitér ugyanakkor arra is, hogy a kriptovalutákba történő befektetés jelentős volatilitással és kockázattal jár, ettől függetlenül úgy látja, hogy a hedge fundok portfólióján belül tovább nőhet a blockchain és a kriptovaluták súlya azok növekvő népszerűsége miatt.A HFR Cryptocurrency Index olyan alapokat tartalmaz, amelyek közvetlenül kereskednek vagy fektetnek olyan kriptovalutákba, mint a bitcoin, az Ethereum, a Litecoin, a Ripple, illetve ICO-kba.Azok, akik szeretnék követni a bitcoin árfolyamát, a Portfolio-n is megtehetik, ezentúl kiemelt helyen tüntetjük fel a legújabb befektetési őrület árfolyamát a Portfolio címlapjának több pontján is. Erről bővebben itt lehet olvasni: