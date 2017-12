Nagy ugrás küszöbén a dollár, este dönt a Fed 2017.12.13 09:03

Az euró/dollár kurzus napok óta nem mutat érdemi kilengéseket, az 1,1750-1,18 közötti tartományban hullámzik a bankközi piacon, noha viszonylag erős volt a múlt pénteki átfogó munkapiaci jelentés is, és a régóta tervezett amerikai adócsomag elfogadása sincs messze. Ma fél 3-kor egyébként friss amerikai inflációs adatok is érkeznek, de ezek hatását is valószínűleg elnyomja az esti Fed-döntésre való készülés.

Mégsem elsősorban az euró/dollárt érdemes most figyelni, hanem a dollárindexet (amelyben nagy súlya van az euró/dollárnak), hiszen amint látható: a 94-es szintnél az egy éve létező csökkenő trendcsatorna felső szárához kapaszkodott vissza az árfolyam. Ha a Fed üzeneteiből bátorítást érzékelnek a dollárvevők, akkor a kitörésre a technikai alakzatot figyelők is "ráugorhatnak" és így látványos dollárerősödés is kialakulhat a trendcsatornából. Ennek esélyét növeli, hogy a november közepi lokális mélypont 93 körül magasabban volt, mint a szeptember eleji 91 körüli mélypont, és így egy fej-váll alakzat alakult ki, amelyből most a felfelé mozgás következne. Ha viszont "csalódást" kelt a Fed, akkor a dollárindex leszakadása azt jelentené, hogy továbbra is él a trendcsatorna, és jókora mozgás jönne lefelé.

A forint az euróval szemben ma reggel kissé gyengült, így a jegyzések 314,5 körül már közelítenek a 315,1 körüli idei mélyponthoz.

A napos grafikonon mindössze annyi látszik, hogy az árfolyam kilépett a szűkülő háromszögből felfelé és megtorpant a 315-ös szint körül. Ha a Fed üzenetei jövőre is 2-3 további kamatemelést vetítenek előre, és ez a dollárnak lendületet ad, akkor az a feltörekvő piaci devizák gyengülését hozhatja, azaz a forint akár új mélypontra is kerülhet.

A dollár/forint jegyzések napok óta 267 körül ingadoznak a bankközi piacon, nincs ez másként ma reggel sem.

Címlapkép forrása: MAURICIO LIMA / AFP