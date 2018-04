Kritikus szintnél billeg a forint a választások után, ezt a vonalat kell figyelni

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

A vasárnapi választási eredmények enyhe forinterősödést tudtak eddig kiváltani, hiszen a pénteki 312,6-os záróárfolyamhoz képest kedd reggelig mindössze 311 közelébe tudott erősödni a forint az euróval szemben. Azóta 311-311,5 között ragadt az árfolyam.

Az elakadó forinterősödésben persze szerepe lehet annak, hogy az orosz rubel mélyrepülése (három nap alatt 13%-os zuhanása az euróval szemben) kissé rányomta a bélyegét a régió többi, jóval stabilabb devizájának teljesítményére is (visszafogta a forintot az erősödéstől). Emellett annak is lehet szerepe, hogy egy nagyon fontos trendvonalba ütközött a forint, ami megállította a menetelésben.

Amint ugyanis az alábbi ábrán látjuk: tavaly augusztus óta berajzolható egy emelkedő trendvonal az euró/forint árfolyamra és az most éppen 311-nél húzódik, azaz ez a technikai tényező a jelek szerint nem engedi egyelőre tovább erősödni a forintot. Közben amint látjuk, egy csökkenő trendvonal is berajzolható (együtt egy szűkülő háromszög), ami viszont a jelentősebb gyengüléstől mentheti meg a forintot, 314 körül.

Nemcsak az euró/forintnál, hanem az euró/dollárnál rajzolható be egyébként egy fontos trendvonal. Utóbbi ráadásul már azt is mutatja, hogy tényleg működött, mert megállította az euró/dollár süllyedését 1,2250 körül és azóta újra felfelé tolta az árfolyamot 1,24 közelébe, azaz erősödött az euró, gyengült a dollár.

A dollár újbóli gyengülése egyébként éppen "jól jött" ahhoz, hogy a dollár/forint árfolyamra is ráhúzható csökkenő trendvonal se sérüljön meg. Amint ugyanis látjuk: 255-ről ez a vonal lefelé tolta volna az árfolyamot és ez meg is történt az utóbbi napokban, azaz itt az egy éve élő csökkenő trend (forinterősödés, dollárgyengülés) továbbra is él.