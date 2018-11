Kulcsszint alá esett az euró, botladozik a forint is

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Hétfő reggel 321,65-nél járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékkal volt magasabb a múlt pénteki szintnél. A magyar deviza a múlt héten a 320-as lélektanilag fontos szintet közelítette, majd onnan botlott meg kicsit ismét. A dollárral szemben 285,54-nél jár a magyar fizetőeszköz, ez 0,7%-kal magasabb a péntekinél elsősorban a dollár erősödésének köszönhetően.

A régióban a lengyel zloty és a cseh korona is gyengüléssel kezdte a napot, a dollár erősödése láthatóan rossz hatással van a feltörekvő devizákra. A török líra fél százalékos gyengüléssel kezdett a dollárral szemben, míg a dél-afrikai rand hasonló eséssel kezdi a hetet.A dollár erősödésére már utaltunk, az amerikai deviza több mint fél százalékos javulással kezdett az euróval szemben, így 1,128 körül jár az árfolyam, amire tavaly nyár óta nem volt példa. Elsősorban a Brexittel kapcsolatos hírek mozgatják az árfolyamot, a sajtóhírek szerint Theresa May belső ellenzéke azt szeretné, hogy ne fogadja el a megállapodást. Így megint nőtt annak esélye, hogy nem lesz megegyezés, hanem rendezetlen módon lépnek ki a britek. Emellett az aggasztja a befektetőket, hogy az olasz kormánynak keddig kell benyújtania a módosított költségvetési tervét, az eurón nyomás van amiatt is, hogy tovább fajulhat a feszültség az Európai Bizottság és az olasz kormány között. A japán jen 0,3 százalékos gyengüléssel kezdte a napot a dollárral szemben, míg az angol font 0,8 százalékos gyengüléssel kezdett hétfő reggel a már említett aggasztó Brexit-hírekre.