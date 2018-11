Küszöbön újra a 300-as dollárárfolyam?

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Az eddiginél is nagyobb nyomás alá került mára a brit miniszterelnök a Brexit-tervének továbbvitelében és félő, hogy ha össze is tudna hozni egy alkut a novemberi EU-csúcson, azt leszavazná a brit parlament, így végülis megállapodás nélkül esnének ki a britek jövő márciusban az EU-ból. Ezek mellett az olasz költségvetési aggodalmak is fontosak most a piacokon, amelyek szintén szerepet játszottak abban, hogy ma reggel letörte az 1,1310-es támasz szintet az euró/dollár és 1,1250 körül másfél éves mélyponton jár az euró (másfél éves csúcson a dollár).Amint az alábbi ábrán láthatjuk: a következő lényeges támasz szint 1,1130 körül húzódik, ami az eddigi támasz szinthez képest 1,6%-os további dollárerősödést jelentene, majd ezután a kerek 1,10-es, pszichológiailag fontos támasz szint alatt 1,0850-nél lenne a következő "megálló" (4%-os dollárerősödés az eddigi támaszhoz képest).

Egyébként a dollár előtt valóban kinyílt további 2% körüli erősödés, ha a 6 főbb devizából képzett dollárindex grafikonjára nézünk, ahol kitörés történt 97,2-as szintről és a 99,3-99,50-es zónában látszik a következő ellenállás.

A dollár a forinttal szemben is megugrott ma, 286 körül jár a kereskedés a bankközi piacon és amint látjuk, nagyon közel került az árfolyam a háromszög felső szárához. Ha ezt a mostani dollárlendület miatt sikerülne felfelé áttörni, akkor szintén nagy tér nyílna meg a zöldhasú további erősödéséhez. Első körben 295 körül látszik ellenállás, ami a mostani árfolyamhoz képest 3% körüli további dollárerősödést jelentene. 4%-os dollárerősödésnél már 297-298 körüli árfolyamról beszélhetünk.

A dollár/forint árfolyamban a 3-4%-os felfelé elmozdulás úgy is megtörténhet, hogy maga a dollár csak 1-2%-kal erősödik tovább (az euróval szemben), de közben a forint is ennyit gyengül az euróval szemben. Az euró/forint árfolyamnál most azt látjuk, hogy a háromszögből lefelé tört ki az árfolyam, de 321-es támaszszintnél elakadt a lendület, az utóbbi egy hétben oldalazott. Ha innen felfelé pattanna el az árfolyam, akkor például a 325-ös árfolyam 1%-os forintgyengülést jelentene és így a dollár/forint jegyzések könnyen a 290 feletti tartományba lendülnének.