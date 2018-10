Lefordult kéthavi csúcsáról a forint 2018.10.17 12:45

Reggel óta fokozatosan gyengül a forint: az euróval szembeni jegyzések 321,8-ról 322,6-ig visszaemelkedtek, azaz lefordult kéthavi csúcsáról a forint. Az euró/dollár jegyzések stabilak 1,1550 körül, így a dollár/forint jegyzések is 278-ról 279-ig visszaemelkedtek.

Azt, hogy miért nem tudott tovább erősödni a forint, az alábbi ábra bemutatja: 322 körül egy támaszszint is húzódik, másrészt egy emelkedő trendvonalba is beleütközött az árfolyam és egyébként ennek segítségével berajzolható egy szűkülő háromszög is.