Fontos szintet tört le a forint 2018.10.03 08:41

A forint tegnapi, illetve ma reggeli mozgása azt jelenti, hogy lényegében letörte a több hónapos emelkedő trendvonalat, így erősödése ma reggel érthető. 322,5-nél még van egy támaszszint, de ezt is letörte már és így esélyes, akkor akár a 318-320-as zónáig is erősödni tud. A 200 napos mozgóátlag most még csak 317,5-nél jár, de pár nap alatt 318-ig emelkedhet, azaz odáig, ahonnan június elején, illetve augusztus elején is fordult a forint.