Lenyugodott a forint: 320-nál ragadt az euró

6 egységnyi forintesést váltott ki az MNB azon múlt heti jelzése, hogy a monetáris politika normalizációját a jegybank elnöke mindössze egyetlen lépésként mutatta be, amit meg is léptek múlt kedden, így ne várjon a piac szigorítási ciklusra. Az euró jegyzései 316 közeléből 322 fölé lendültek néhány nap alatt és átmenetileg a 200 napos mozgóátlag felett is jártak a jegyzések, majd újra lefordultak 320 irányába. Szerda óta ezen szint körül kering az árfolyam.

Amennyiben a technikai elemzés segítségével igyekszünk következtetni a kilátásokra, azt látjuk, hogy a berajzolt csökkenő trendvonal 321 körül most már lefelé szorítaná az árfolyamot (és itt húzódik a 200 napos mozgóátlag is). Így tehát ha tartósan és érdemben efölé menne az árfolyam, akkor beszélnénk trendtörésről és további forintesés lehetőségétől. A 320 körüli támasz és a 319 körüli 100 napos mozgóátlag egyelőre tartja az EURHUF-ot, ha ez alá bukna az árfolyam, akkor nyílna meg a tér a további forinterősödés irányába. A ma délután fél hármas átfogó amerikai munkaerőpiaci adatok akár nagyobb dollármozgásokat is hozhatnak, ha a várt 175 ezertől érdemben eltérő számú új nem-mezőgazdasági munkahelyről számolna be a minisztérium, illetve az órabéreknél erősödő inflációs nyomás látszana.

Egy hónapos távon a forint mintegy másfél százalékos gyengülést produkált az euróval szemben, amivel kissé alulteljesítő lett a cseh koronához és a lengyel zloty-hoz képest, de szó sincs érdemben a régiós trendekről való leválásról.

A forint a dollárral szemben is egy fontos technikai szint közeléből fordult az erősödés irányába a minap (enyhén csökkenő trendvonal, illetve erős ellenállási zóna 288 körül), most 285 körül ingadozik az árfolyam. Amennyiben 288 fölé lendülne az USD/HUF, akkor nyílna meg a tér további forintesés előtt, lefelé viszont 274 felett egyelőre nincs egyértelmű támasz zóna.