Ma sem megy a forintnak 2019.04.08 12:00

Hétfő délelőtt 0,2 százalékkal 321,75-ig gyengült a forint az euróval szemben, vagyis továbbra sem talál magára. Ezzel az utóbbi egy hónapban 2 százalékkal gyengült a magyar deviza, miközben a lengyel zloty és a cseh korona erősödni tudott.

A mostani szint azért is kezd érdekessé válni, mert legutóbb 322,4 körül fordult a forint, onnan kapcsoltunk erősödésbe. Ha most azt sikerülne elérni, akkor január óta nem látott euróárfolyamot láthatnánk. Akkor az MNB szigorításával kapcsolatos várakozások indították be a forinterősödést 325 közeléből.

A fentiek miatt a piac kiemelten figyelheti a holnap reggeli inflációs statisztikát, ami akár további forintgyengülést is hozhat, vagy egy kis megnyugvást a piacon.