Ma már ennek is örülni kell: 320-ig erősödött vissza a forint

Hétfő reggel 320,12-nél járt a forint az euróval szemben, ez egy hajszállal volt magasabb a péntek esti szintnél. A múlt hét végén 319,7 környékére tudott visszaerősödni a magyar deviza, ez másfél havi csúcsot jelentett a magyar deviza szempontjából. Az utóbbi egy hétben fél százalékot javított a forint, míg egy hónapja még egy százalékkal járt magasabban az árfolyam. A dollárral szemben hétfő reggel 276,92-nél jártunk, míg az angol font 359,72 forintba került.

A versenytársak közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdték a napot, míg a feltörekvő piacokon a török líra további 0,65%-kal gyengült a dollárral szemben, így már 5,11 felett jár a jegyzés, ami egy hét alatt 4,7%-os zuhanást jelent a líra szempontjából, az év eleje óta pedig már értékének 35%-át bukta el a deviza. A dél-afrikai rand is fél százalékot bukott hétfő reggel,. és az utóbbi egy hétben is majdnem 2%-ot bukott.A múlt hét második felében megint lefelé indult az euró-dollár jegyzés, vagyis a dollár kezdett erősödni az európai devizával szemben. Hétfő reggel 1,1554-nél járt a jegyzés, ami 0,1 százalékkal maradt el a péntekitől. A következő napokban az lesz a lényeges, hogy az 1,15-ös szintet át tudja-e vinni a dollár, korábban ugyanis már többször itt torpant meg az erősödés. A japán jen és az angol font kismértékű erősödéssel kezdték a hetet a dollárral szemben.

Igazán fontos makroadat ma nem jelenik meg, a forint piacán elsősorban a szerdai inflációs statisztikára figyelhetnek a befektetők.