Már ütik a forintot: közel a 326-os euró 2018.07.19 12:51

A délelőtti lassú gyengülés után az utóbbi egy órában intenzívebbé váltak a kilengések a forint piacán és 325-ről rövid idő alatt 325,7-ig ugrott az euró jegyzése.

A forint esése nem egyedi a régióban: a zloty és a cseh korona is szenved, de a török líra is szenved, és a dél-afrikai randot is megütötték.

Az elmúlt napok forintmozgása alapján jól látszik, hogy működött a technikai elemzés és a 322 körüli erős támasz zóna valóban megfogta a forint menetelését, és újra a gyengülés felé fordította. A 325,9 körüli ellenállást érdemes figyelni, afelett új kéthetes forintmélypontról beszélhetnénk.

A dollár a Fed további kamatemeléseivel kapcsolatos várakozások miatt 1,16-ig erősödött az euróval szemben, így a dollár/forint jegyzések 280,7-ig ugrottak a bankközi piacon. Ez már most kéthetes forintmélypontot jelent.