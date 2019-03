Maradt még erő a forintban, tegnap megint belehúzott

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Kedd reggel 313,8 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékos erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnaphoz képest. Az utóbbi időszakban 315 körül kicsit megpihent a forint, most viszont úgy tűnik, hogy még innen is maradhatott ereje a magyar devizának. Az év eleje óta már több mint 2 százalékkal erősödött a forint, és ha marad a jó hangulat a piacokon, akkor nem zárható ki, hogy még innen is tud tovább menni. A dollárral szemben 276,56-nál jártunk kedd reggel, míg az angol font 366,87 forintot ért.

A régióban a lengyel zloty kismértékben gyengült kedd reggelre az euróval szemben, míg a cseh korona stagnálással kezdett. A feltörekvő piacokon eközben a török líra 0,1 százalékkal gyengült a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig szintén minimális visszaesést mutatott.A fejlett devizák piacán ezúttal nem az euró-dollár árfolyamot övezi a legnagyobb figyelem, hetek óta az angol fontra fókuszálnak a befektetők a Brexit-hírek miatt. A font csak az elmúlt egy hétben 1,5 százalékkal erősödött a dollárral szemben, az év eleje óta pedig már 4,1 százalékos az emelkedés. Ez azért érdekes, mert a jövő pénteki határidő előtt tíz nappal még mindig nem világos a Brexit sorsa, egyelőre az uniós vezetők térfelén pattog a labda.

A dollár 0,1 százalékkal gyengült az euróval szemben kedd reggelre, a jegyzéssel kapcsolatban kulcsfontosságú lesz a Fed holnapi kamatdöntése. A szakértők egyelőre nem várnak változtatást az amerikai jegybanktól, elsősorban a kommunikációra lehet érdemes figyelni a jövőbeli kamatpályával kapcsolatban.