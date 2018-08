Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Azzal, hogy múlt pénteken 322,4-nél, az emelkedő trendvonal alatt tudott zárni a forint az euróval szemben a hetes gyertya alapján is, egyértelműen megtört a forint április közepén elindult gyengülő trendje. Azóta a 320-as szint tegnapi érintésével bizonyította is a forint, hogy a megnyíló teret "elkezdte befutni". Adódik tehát a kérdés, hogy mekkora ez a tér, azaz meddig erősödhet még a forint?A válasz először is azon múlik, hogy sikerül-e lefelé áttörne a 320,20-nál húzódó első technikai akadályon, az április közepétől június végéig látott emelkedő trend 50%-os Fibonacci korrekciós szintjén. Ha nem, akkor már láttuk a forinterősödés maximumát, ha viszont igen, akkor a következő komolyabb technikai akadály a 61,8%-os korrekciós szint lenne 317,7-nél. Ez a mostani 321,1 körüli árfolyamszintnél kb. 1,1%-kal lenne lejjebb.

A másik technikai elemzési megközelítésünk ugyanezen árfolyamszint körülre mutatja a komolyabb technikai akadályt: amint berajzoltuk, 317,5-318,5 között számos alkalommal elakadt az elmúlt években a forint gyengülése, most pedig ezek a szintek már támaszként, pontosabban támasz zónaként funkcionálnak. Ez is azt mutatja tehát, hogy nagyjából 1-1,5%-os tér lehet a forint előtt, ha a 320-as szinten túl tudna jutni az euróval szemben.

Érdekes módon ez az 1-1,5%-os erősödési tér mutatkozik a forint előtt akkor is, ha a dollárral szemben vizsgáljuk a kilátásokat. Amint az alábbi ábrán berajzoltuk: a forint már május közepén visszatért a 275-290 közötti kereskedési sávba és bár június elején megpróbált lefelé kitörni belőle, de nem sikerült. Azóta 280 felett is járt a kurzus többször is, az utóbbi napok forinterősödésével pedig már újra a sáv alsó széle felé vette az irányt. A mostani 274,7-es szinthez képest mintegy 1,8%-os forinterősödést jelentene a 270-es szint.

A fentiek mellett érdemes azt is megnézni röviden, hogy mi történik az euró és a dollár egymással szembeni árfolyamában, mert ez visszahat arra, hogy a forint merre mozoghat. Amint az alábbi ábrán láthatjuk: egy szűkülő háromszögben mozog az árfolyam és ez azt valószínűsíti, hogy amerre ki tud ebből törni, arra nagyobbat mehet. Ma este Fed kamatdöntés lesz, de a piac csaknem biztosra veszi a tartást, így feltehetően nem innen jön majd az a nagyobb fundamentális kiváltó tényező, ami kilöki az árfolyamot a "beszűkülésből".