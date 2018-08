Amennyiben az elmúlt hetek árfolyammozgását a dollárral szemben relatív árfolyamgrafikonon nézzük, jól látszik, hogy a török líra önálló pályát futott be, de azért valamennyire rányomta a bélyegét a mi szűkebb értelemben vett régiónk árfolyammozgásaira is.

Mivel a líra erősödése megállt, illetve kicsit visszagyengült, így a forint erősödése is visszafordult: atz euróval szembeni jegyzések 322,3-ról egy egységgel magasabbra ugrottak délre. A dollár/forint jegyzések 283,4-nél álldogálnak a bankközi piacon.

A török líra a reggeli erősödési hullám után az utóbbi egy órában 6,50-6,55 körül stabilizálódott a dollárral szemben, azaz a péntek esti zárószintnél (6,4) és a tegnap délelőtti 6,4-es napon belüli csúcsnál még nem tudott tovább erősödni. Ebben benne van az is, hogy Erdogan török elnök éppen akkor szólalt meg az amerikai bojkott felhívással, amikor a líra már támadni kezdte ezt a 6,4-es szintet.

A török feszültség (átmeneti?) enyhülése segít a többi, nyomás alatt álló feltörekvő piaci devizán is, így erősödik az orosz rubel, a dél-afrikai rand és a forint, zloty is. A forint a reggeli 323-ról átmenetileg 322 közelébe tudott kapaszkodni, az utóbbi fél órában 322,5-323 között ingadoznak a jegyzések a vártnál jobb második negyedéves magyar GDP-adat után.

A török kötvénypiacokon is erősödés látszik a megelőző napok hanyatlása után, és a török csődkockázati árazás is enyhül, a részvénypiacok pedig emelkednek.

Reggel fél 8 óta több hullámban jelentős, 6% feletti erősödést produkált eddig a török líra a dollárral szemben 6,9-ről 6,4 közelébe. Van honnan szépítenie a lírának, a megelőző napokban brutális esést szenvedett el. A líra erősödése mögött konkrét hír/bejelentés nem volt, több egyéb tényező együttes hatása indíthatta el a mozgást (pl. amint megírtuk: tegnapi amerikai török egyeztetés, aminek megtörténte is pozitív, csütörtökön gigantikus telefonkonferenciát tart a török pénzügyminiszter, egyre többen nyíltan kamatemelést szorgalmaznak Törökországban).

Hétfőn a legnagyobb török kereskedelmi bank első embere már szorgalmazta, hogy a török jegybank emeljen kamatot a líra stabilizálása érdekében, ma reggel két nagy török üzleti érdekképviselet is ugyanezt sürgette közös közleményben. Közben kiderült, hogy csütörtökön gigantikus telefonkonferenciát fog tartani Recep Tayyip Erdogan államfő veje, a pénzügyminiszter, illetve az is, hogy tegnap este az amerikai nemzetbiztonsági főtanácsadó a török nagykövettel egyeztetett Andrew Brunson Törökországban letartóztatott amerikai hitszónok szabadon bocsátása témájában és a két ország közötti diplomáciai feszültség enyhítéséről. Mindezek hatására a török líra jelentős erősödést mutat a kedd reggeli kereskedésben.

500 bázispontos kamatemelést hajtott végre tegnap este az argentin jegybank, amivel 45%-ra nőtt az irányadó ráta. Emellett bejelentette, hogy a peso árfolyamának támogatása érdekében 500 millió dollárnyi devizatartalékot ad el. Az intézkedésekre azért volt szükség, mert a török líra árfolyamválsága miatt a sérülékeny latin-amerikai ország fizetőeszközére is egyre nagyobb nyomás nehezedett.

Most épp a líra hátán kapaszkodhat vissza a forint is 2018.08.14 08:22

Kedd reggel 322,67-nél állt a forint az euróval szemben, ez 0,2 százalékkal volt alacsonyabb a hétfő esti árfolyamnál. Az utóbbi napokban elsősorban a feltörekvő piaci devizákkal kapcsolatos hangulatingadozás mozgatta a forint árfolyamát is, a török líra gyengülése miatt emelkedett 325 közelébe az euró-forint jegyzés, majd onnan kapaszkodik most vissza a feszültségek enyhülésével. A dollárral szemben kedd reggel 283,08-nál állt a magyar deviza, míg az angol font 361,62 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is mérsékelt, 0,2 százalék körüli erősödéssel kezdték a napot, míg a feltörekvő piacokon a megnyugvás jeleként a török líra közel 4 százalékos erősödéssel kezdett a dollárral szemben, így most 6,62 körül jár az árfolyam. A többi feltörekvő devizán is enyhül a nyomás, a dél-afrikai rand például majdnem másfél százalékos erősödéssel kezdte a napot.

A dollár az utóbbi időszakban fokozatosan erősödött az euróval szemben, 1,14 alatt is járt a jegyzés, majd onnan jött egy kis korrekció. Kedd reggel 1,142 körül jár a jegyzés, ami 0,1 százalékos dollárerősödést jelent. Közben a japán jen 0,2 százalékos gyengüléssel kezdte a napot a dollárral szemben, míg az angol font 0,1 százalékos erősödést mutat.

A befektetők ma elsősorban a GDP-adatokra figyelhetnek, reggel kilenckor jönnek a friss magyar adatok, de délelőtt az Eurostat is közli az első becsléseket a második negyedévről.