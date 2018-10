Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Már vissza is jött az euró 2018.10.29 11:25 Úgy tűnik, hogy jórészt csak a rövid időtávban gondolkodó devizakereskedők és spekulánsok lovagolták meg egy kis pénzkeresés érdekében a Merkel-hírt, hiszen mostanra már vissza is erősödött ugyanoda az euró a dollárral szemben, mint ahonnan elindult az esés (1,1410). Ezzel párhuzamosan a forint is erősödni kezdett, most 324,10-nél jár a kereskedés a bankközi piacon.

Megütötték az eurót Merkel távozásának hírére 2018.10.29 10:56 1,1410-ről 1,1360-ig esett az euró azon német lapjelentések hírére, hogy Angela Merkel német kancellár vezető párttársai előtt ma azt jelezte: nem fog indulni a CDU pártelnöki tisztségért a december eleji tisztújító kongresszuson. Ez idővel azt a kérdést is megnyitja, hogy ki legyen majd a leendő kancellárjelölt is. A fokozódó német belpolitikai bizonytalanság a forintra is kihatott kicsit: enyhén gyengült az euróval szemben 324-ről 324,5-ig. A dollár/forint jegyzések ezek miatt 285 közelébe ugrottak.

Merkel lelép a párt éléről! 2018.10.29 10:29 A Merkel-korszak lezárulásának újabb fontos fejleménye derült ki ma: a német kancellár ma sajtóbeszámolók szerint azt mondta vezető párttársainak, hogy nem fog újraindulni a Kereszténydemokrata Unió pártelnöki tisztségéért a december eleji CDU-kongresszuson. A kérdésről már régóta spekulációk voltak, és a közelmúltbeli CDU-frakcióelnöki jelölési kudarca, majd a bajor, illetve hesseni tartományi választási eredmények tükrében már egyáltalán nem meglepő, mégis esni kezdett rá az euró. tovább a cikkhez...