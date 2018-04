Megfordult a dollár egyéves trendje? - Fontos szinteket tört át

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

A nyersanyagárak emelkedése miatti inflációs félelmek, illetve a dinamikus amerikai gazdasági növekedés miatti további Fed kamatemelések együtt újabb lendületet adtak a napokban az amerikai (és fejlett piaci) állampapírhozamoknak és amint tegnap külön is megírtuk: 3%-ig ugrott a 10 éves amerikai hozam, amelyre tegnap este jókora részvénypiaci esés bontakozott ki, ma pedig Európában is ez várható.Ezt egyébként az is táplálja, hogy tegnap nagy lefordulást láttunk a legfontosabb német konjunktúra-indexnél és a Citi által számított gazdasági meglepetés index 6 éves mélypontra szakadt. Ezek a kockázatkerülést is erősítik, ami szintén jól jöhet a dollárnak.Az euró/dollár már hónapok óta egy szűk sávban ingadozott és az elmúlt két hétben már többször felhívtuk a figyelmet arra, hogy az alább berajzolt emelkedő trendvonal kritikusan fontos abban, hogy merre mehet tovább az árfolyam. Mivel az emelkedő amerikai hozamkörnyezet mellett hétfőn már letörte ezt a trendvonalat és tegnap tovább erősödött a dollár (beleütközve a 100 napos mozgóátlagba 1,22-nél), így egyértelmű, hogy az egyéves dollártrend megtöréséről beszélhetünk.

Mivel az euró/dollár mintegy kétharmados súlyt képvisel a dollárindexben, így nem meglepő, hogy maga a dollárindex is áttörte az egyéves csökkenő trendvonalat 90,5-nél. Könnyen lehet, hogy egy új dollárerősödési trend kibontakozását látjuk.

A forint és a régiós devizák hétfő óta látott gyengülése is összefügghet a dollár trendtörésével, hiszen korábban tipikus megfigyelhető volt, hogy a zöldhasú ereje, illetve az emelkedő amerikai hozamkörnyezet kedvezőtlen hír a feltörekvő piaci devizáknak. A forint hétfő óta 310 közeléből 313 közelébe ugrott, ma reggel 312,9 körül jár a bankközi piacon.

A forint dollárral szembeni árfolyamában is megtört hétfőn az egyéves csökkenő trendvonal, azaz itt is látszik a dollár újraéledő ereje. Ma reggel 256,2-nál jár a kereskedés a bankközi piacon.

Az alábbi két ábrán a forint és a régiós devizák euróval, illetve az újraéledő dollárral szembeni utóbbi egyhavi relatív árfolyam teljesítményét mutatjuk. Amint látjuk: a forint-zloty-korona hármas mindkét devizával szemben hasonló mértékű gyengülést szenvedett el, míg a régiós devizák másik csoportja sokkal nagyobbat, amelyből felfelé kilóg az orosz rubel az amerikai-orosz szankciós ütközések negatív hatása miatt.