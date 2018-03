Megijedt a dollár a Fed döntésétől

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Csütörtök reggel 311,49-nél járt a forint az euróval szemben, ez minimális emelkedést jelentett a szerda esti árfolyamhoz képest. Az utóbbi napokban nem tud semerre elmozdulni a forint a 310-312-es szűk sávból, a jelek szerint a nemzetközi hangulat változása sem tud ezen segíteni. A dollárral szemben 252-nél jár a magyar deviza, míg a svájci frank 265,86 forintot ért.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a napot, míg a tágabban vett feltörekvő piacokon az orosz rubel 0,1 százalékkal gyengült a dollárral szemben, a török líra stagnált, akárcsak a dél-afrikai rand.A dollár piacán tegnap este láttunk fordulatot, a Fed döntése után kezdett gyengülni az amerikai deviza az euróval szemben miután a jegybank jelezte, hogy továbbra is három kamatemeléssel számol 2018-ra, pedig sokan abban bíztak, hogy négyre emelik ezt a számot. A dollár gyengülése csütörtök reggel is folytatódik, 0,3 százalékkal 1,2368-ig emelkedett az euró-dollár jegyzés. Közben a japán jen szintén 0,2 százalékkal erősödött az amerikai devizával szemben, míg az angol font 0,1 százalékot javított.

Ma az előzetes bmi-adatok mellett egy újabb kamatdöntésre figyelnek a befektetők, a Bank of England tartja soron következő ülését, melyen várhatóan nem változik majd a 0,5%-os kamatszint.