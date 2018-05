Megingott a forint, de nagy lendülettel visszafordult

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Szerda reggel 313,1-nél járt a forint az euróval szemben, ez 0,3 százalékkal volt alacsonyabb a kedd esti szintnél. Tegnap a forint a magyar piac szünnapja alatt megbillent, egészen 315,5-ig emelkedett az euró-forint árfolyam, amire majdnem két éve, 2016 nyarán volt utoljára példa. Onnan már a keddi nap második felében sikerült sokat ledolgoznia a forintnak, majd a jelek szerint ez folytatódik ma is. A dollárral szemben 260,98-nál jár a magyar deviza, míg az angol font 355 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty hasonló utat járt be: tegnap jelentősen gyengült, majd ma reggel komoly korrekcióval kezdett, 0,4 százalékkal erősödött az euró ellenében. A cseh korona ezzel szemben minimális elmozdulással kezdte a napot. A feltörekvő piacokon az orosz rubel 0,4 százalékos erősödéssel kezdett reggel a dollárral szemben, a török líra 0,15 százalékot javított, míg a dél-afrikai rand fél százalékot javított.A dollár szerda reggel rövid ideig 1,20 alatt is járt az euróval szemben, amire január óta nem volt példa. Az utóbbi egy hónapban az amerikai fizetőeszköz több mint 2,5%-ot erősödött, vagyis szép lassan, fokozatosan kapaszkodik. A japán jen stagnálással kezdi a napot, de az angol font is alig rezdült.

A befektetők ma nem fognak unatkozni, hiszen a szokásos havi amerikai munkaerőpiaci adat mellett este jön a Fed kamatdöntése, melyen várhatóan nem módosul majd a kamat. Ugyanakkor a jegybank közleményére érdemes lesz figyelni, hogy tartalmaz-e további információt a jövőbeli kamatpályát illetően.