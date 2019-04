Megint 320 felett a forint - Ott is marad?

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Hétfő reggel 321,35-nél állt a forint az euróval szemben, ez minimális forintgyengülést jelent a péntek esti szinthez képest. A múlt hét végén érezhetően gyengült a magyar deviza, a 320-as szinttől egyre inkább eltávolodott. A következő időszakban is ez határozhatja meg az árfolyamot, elsősorban a jegybanki lépésekre figyelhetnek a befektetők, ebből a szempontból pedig fontos lesz a holnap reggel megjelenő márciusi inflációs adat és a szerdai EKB-kamatdöntés, melyek egyaránt befolyásolhatják az MNB politikáját is. A dollárral szemben most 286,16-nál jár a forint, míg az angol font 373,63-nál jár.

A forint régiós versenytársai közül a lengyel zloty is kismértékű gyengüléssel kezdi a hetet, míg a cseh korona egyelőre stagnál. A feltörekvő piacokon a török líra 0,1 százalékkal esett vissza a dollárral szemben, míg a dél-afrikai rand is hasonló, kismértékű visszaeséssel nyitott.Az euró-dollár árfolyamot az utóbbi napokban az 1,12-es szint határozta meg, a dollár fokozatosan erősödött eddig a kulcsszintig, majd itt megtorpant. Most 1,1227-nél jár a jegyzés, valószínűleg további hírekre lenne szükség ahhoz, hogy a fontos árfolyamot áttörje a dollár. Erre jó alkalmat kínálhat a már említett szerdai EKB-döntés. Ha ugyanis az európai jegybank ismét a vártnál óvatosabb hangnemet üt meg, az ismét felerősítheti az eurós esését. Persze nagyjából ugyanekkora esély van arra, hogy innen fordul ismét a jegyzés, és megint jön az euró erősödése. Az angol fonttal kapcsolatban továbbra is a Brexit-hírek határozzák meg a hangulatot, hétfő reggel 0,1 százalékos erősödéssel kezdett a deviza a dollárral szemben.

A hét viszonylag csendes lesz a makroadatok és más események szempontjából, a már korábban említett két hírre, a magyar inflációra és az EKB kamatdöntésére lesz érdemes figyelni.