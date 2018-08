Megint lejtőn a forint, 326 felett kezdi a napot

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

A forint 326,2-ig gyengült csütörtök reggel az euróval szemben, ez újabb 0,15%-os gyengülést jelentett szerdához képest azok után, hogy már tegnap is több mint fél százalékot bukott a magyar deviza. Ezzel egyébként a jelek szerint kitört az árfolyam a korábbi 323-324-es szűk sávból. A dollárral szemben 279-nél jártunk, míg az angol font jelenleg 362,8 forintba kerül.A forint gyengélkedésében annak is szerepe lehet, hogy tegnap az MNB a Reuters kérdésére ismét megerősítette, hogy nincs árfolyamcélja, és nem kívánja kommentálni a forintpiaci eseményeket.

A versenytársak közül a lengyel zloty 0,1 százalékos gyengüléssel kezdett, míg a cseh korona minimális elmozdulással kezdte a napot. Közben a feltörekvő piacokon a török líra gyengülése is újraindult, ma reggel további 0,8%-kal esett vissza a dollárral szemben. Közben a dél-afrikai rand is fél százalékot veszített a nap elején.Az euró-dollár árfolyam akár újabb fordulat előtt is állhat, az7 utóbbi két napban megtorpant az euró erősödése, így 1,17 alá kapaszkodott vissza a dollár. Csütörtök reggel 1,1694-nél állt a jegyzés, ami 0,1 százalékos dollárerősödést jelent tegnaphoz képest. Közben a japán jen stagnálással nyitott, akárcsak az angol font.

Igazán fontos makroadat ma nem jelenik meg, magyar szempontból fontos lehet az ÁKK délelőtti kötvényaukciója, bár várhatóan az sem befolyásolja majd jelentősen a hangulatot. A nap második felében a német infláció és az amerikai személyes fogyasztási kiadások alakulása hozhat izgalmakat, de alapvetően továbbra is a török hírekre figyelhetnek a befektetők.