Megint történelmi mélypontját veheti célba a forint?

Szerda reggel 327,4 körül járt a forint az euróval szemben, ez további 0,1 százalékos gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából. Tegnap az MNB a várakozásoknak megfelelően nem változtatott a kamatkondíciókon, az óvatos jegybanki kommunikáció pedig érezhetően nyomást helyezett a forintra délután. A következő napok azért lehetnek kulcsfontosságúak a forint szempontjából, mert a nemzetközi piaci hangulat esetleges újabb romlása vagy a forinttal kapcsolatos kockázatkerülés újra a tavaly nyárion látott 330,8-as történelmi csúcs felé lökheti az euróárfolyamot.

A tegnapi jegybanki döntés után rövidtávon arra számítunk, hogy tovább gyengül a forint, esetleg az év második felében fordulhat erősödésbe - jegyzi meg szerda reggeli kommentárjában a Commerzbank. Utóbbinak azonban a bank elemzői szerint feltétele, hogy az MNB elinduljon végre a kamatemelések útján, ha ez nem történik meg, akkor az tartósabban nyomást helyezhet a forintra.A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is gyengélkedik, a zloty 0,1 százalékos leértékelődéssel kezdi a napot. Ugyanakkor az utóbbi hónapokban feltűnő a magyar deviza alulteljesítése a régióban, a zloty-forint árfolyam három hónap alatt 3,8%-kal került feljebb.A feltörekvő piacokon a török líra 0,2 százalékos gyengüléssel kezd ma reggel a dollárral szemben, míg a dél-afrikai rand 0,6 százalékot veszített.A dollár az elmúlt két napban megpróbált megint erősödésbe kapcsolni az euróval szemben, sikerült is 1,12 alá kapaszkodnia, azonban most úgy tűnik, hogy ott sokadszorra akad meg a jegyzés. A szerdai napot 1,1163 körül kezdi az amerikai deviza, ami gyakorlatilag változatlan árfolyamot jelent tegnap estéhez képest. A japán jen eközben 0,1 százalékos erősödéssel nyitott, míg az angol font szintén minimális javulást mutat a nap elején.