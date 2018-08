Megtorpant a forint a 330-as euró előtt 2018.08.31 08:57

A tegnapi artentin peso-összeomlás átgyűrűzött a többi, sérülékenyebbnek tartott feltörekvő piaci devizára is, így részben ezért esett 6,80-ig a török líra a dollárral szemben. Utóbbi pedig kis mértékben a forintot, illetve a zlotyt is magával húzta. Emiatt közeledett a forint az euróval szemben a 330-as kerek szinthez, tegnap estére 327 feletti jegyzéseket is láttunk.

Ma reggel viszont határozott erősödés látszik a líra piacán 6,8 körülről 6,5 körülig, ami összefügghet azzal is, hogy a rövid távra nyitott spekulatív, líragyengülésre játszó pozíciókat zárják a befektetők a hónap utolsó napján, a hét vége előtt, a tegnapi brutális argentin kamatemelés és készülő IMF-folyósítás mellett. Jövő hétfőn az argentin vezetés valamilyen nagyobb gazdasági kiigazító csomagot jelenthet be, ez is segítheti a pesót, illetve áttételesen a lírát is.

A líra erősödése jót tesz ma reggel a forintnak is, az éjjel megjárt 327,2-es szintről 326,7-ig erősödött vissza.

Amint az alábbi ábrán látjuk: ez a 327,2-es szint éppen az utolsó lényeges technikai akadály (ellenállás) volt a 330,7-es csúcs felé vezető úton, miután az EUR/HUF kitört felfelé a szűkülő háromszögből. A líra mozgása, illetve a feltörekvő piacokkal kapcsolatos befektetői bizalom összességében kulcsfontosságú abban, hogy a forint a következő időszakban új történelmi mélypontra gyengül-e majd az euró ellenében, vagy elkerüli azt.

Az alábbi ábrán jól látszik, hogy a török líra önálló pályán jár a régiós devizák közül, de a masszív kilengéseit viszonylag jól leköveti a dél-afrikai rand és az orosz rubel, tendenciájában, csekély mértékben pedig a forint, a korona és a zloty is.

Az euró/dollár jegyzések este óta 1,1670 körül ragadtak, így a dollár/forint jegyzések 280-nál járnak ma reggel az euróval szemben.

Címlapkép forrása: MTI Fotó Czeglédy Zsolt