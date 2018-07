Meglódult a forint, fontos vonalhoz közeledik

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Holnap dönt az irányadó rátájáról az Európai Központi Bank, de mivel várhatóan semmi sem változik, így a kommunikációs üzenetek lesznek fontosak (az eszközvásárlási program kivezetésének menetrendje, jövő évi első kamatemelés várható ideje), és ezek lökhetik ki abból a szűkülő háromszögből az eurót a dollárral szemben, amelyben már jó ideje halad. Előtte persze még a mai Donald Trump-Jean-Claude Juncker közötti washingtoni tárgyalás is fontos lehet, hogy Trump bevezeti a 20-25%-os importvámot az európai autószektorra. Ez fokozottan kedvezőtlen lenne a német gazdaságra és rajta keresztül a magyarra is.Ma reggel továbbra is 1,17 közelében ingadozik az árfolyam. Mivel a világ legfontosabb devizapárjáról van szó, így ez a kitörés nyilván sok más devizapárra, így a forint euróval szembeni árfolyamára is kihathat. Az utóbbi időben a dollár erősödése (az élénkülő Fed kamatemelési várakozásokon keresztül) rendszerint a forint gyengülését váltotta ki az euró ellenében is.

A forint ma reggel megindult az erősödés irányába, 325,5-ről rövid idő alatt 324,9-ig jutott az euróval szemben a magyar fizetőeszköz, azaz múlt csütörtök óta most a legerősebb.

Amint az alábbi napos grafikonon látjuk: a forint a mostani erősödéssel közelíti azt a berajzolt emelkedő trendvonalat, ami kissé 324 alatt húzódik most és ha kitart a forint lendülete, akkor fontos lesz, hogy át tud-e jutni rajta lefelé az árfolyam.

A hetes grafikon sem mutat mást: ott is ezt az emelkedő trendvonalat kell figyelni, majd alatta a 322 körüli nagyon erős támasz zónát.

A forint egyébként tendenciájában továbbra is együtt mozog a lengyel zlotyval és cseh koronával, de amint láthatjuk: mérsékelten a török líra is hat rá. Tegnap az elmaradt török jegybanki kamatemelés hírére 3% feletti zuhanást produkált a líra, ami kissé gyengítette a forintot is, majd mivel a líra kissé vissza tudott jönni és 4,90 alatt tudott stabilizálódni (most is ott van), ezért ez most a forintot sem viseli meg.

Az euró/dollár szűkülő háromszögből kitörése nyilván a dollár/forint árfolyamot is befolyásolja majd: most itt egyelőre azt látjuk, hogy 275-280 között "pattog" az árfolyam, ma reggel éppen 278-nál.