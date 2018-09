Bő fél órával a váratlanul nagy török kamatemelés hírére 2,5-3%-os erősödésben látszik stabilizálódni a líra a dollárral szemben 6,15-6,20 között. Arra is érdemes felhívni a figyelmet, hogy 1 órakor a forint is erősödni tudott kicsit az euróval szemben 325,6-ról 325-ig.

Ráijesztettek tegnap a forintra - Merre megyünk innen tovább? 2018.09.13 08:32

Csütörtök reggel 325,3-nál kezdte a napot a forint az euróval szemben, ez majdnem 0,1 százalékkal volt magasabb a szerda esti értéknél. Tegnap kora délután egészen 326,4-ig esett a forint arra a hírre, hogy az Európai Parlament elfogadta a Magyarországot elítélő Sargentini-jelentést. Ennek következtében megint "nem jó a sajtónk" a világban, ami azonnal megmutatkozott a forint árfolyamán. Hosszabb távon azonban várhatóan nem okoz majd komoly megrázkódtatást a jelentés a magyar deviza számára, legfeljebb akkor, ha realizálódnak azok a kockázatok, hogy emiatt Magyarország kevesebb uniós forrást kap majd a jövőben. A forint a dollárral szemben 279,88-nál járt csütörtök reggel, míg az angol font 364,8 forintba került.

A régiós devizák a forinthoz hasonló mozgást mutatnak: a lengyel zloty kismértékben gyengült, míg a cseh korona egyelőre minimális erősödéssel nyitotta a napot. Közben a feltörekvő piacokon a török líra a tegnapi erősödés után 0,2 százalékot gyengült a dollárral szemben. Ma elsősorban a török jegybank kamatdöntő ülése határozhatja meg a hangulatot a líra piacán, a jegybank legutóbb már elszántnak tűnt a kamatemelésre, a szakértők szerint legalább 500 bázispontos szigorításra lenne szükség ahhoz, hogy ne kerüljön ismét lejtőre a deviza.

A dollár az utóbbi napokban megint erősödésnek indult az euróval szemben, ma reggel 1,163 közelében stagnál az árfolyam. Napközben jön az EKB kamatdöntése, ami érdemben befolyásolhatja majd a hangulatot a devizapiacon is, emellett a Bank of England is hasonló ülést tart, így a törökök mellett a fejlett devizákra is érdemes lehet figyelni.