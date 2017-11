Mi folyik most a törököknél? És hol lesz a vége?

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Kedd reggel 3,96 felett is járt a dollár-török líra árfolyam, ez több mint egy százalékos emelkedést jelentett tegnaphoz képest. De ennél is fontosabb, hogy új történelmi csúcsot láttunk az árfolyamban, korábban a januári felszúrás volt a rekord 3,94 körül. Jól jelzi a folyamatokat, hogy a líra csak az utóbbi egy hónapban 7,7%-kal gyengült a dollárral szemben, az év eleje óta pedig már 12,2%-os a zuhanás.

Alapvetően továbbra is az határozza meg fundamentálisan a líra jegyzését, hogy erősödik az inflációs nyomás. Októberben már 11,9% volt a pénzromlás üteme, ezzel pedig a 12%-os alapkamat mellett teljesen eltűnt a reálkamat az országban. Pedig az elemzők szerint a hasonló feltörekvő országokban legalább 3-4 százalékos reálkamat lenne indokolt.

Az Európai Parlament a hétvégén jelentette be, hogy nem juttat több forrást Törökországnak, mivel "bizonytalanná vált a demokrácia helyzete" az országban. A testület közleménye szerint 105 millió euróval visszavágták az úgynevezett előcsatlakozási forrásokat, illetve felfüggesztenek egy jövő évi 70 millió eurós kifizetést is. Ankara összesen 4,45 milliárd eurónyi forrást kapna az EU-tól 2014 és 2020 között a csatlakozások előkészítésére. A mostani forrásfelfüggesztés azzal is összhangban lehet, hogy egyre bizonytalanabbá válik az ország jövőbeli EU-tagsága, a csatlakozási tárgyalások nagyon döcögősen haladnak, és egyre több az olyan hang, melyek szerint soha nem is lesz megegyezés.

Az amerikai-török kapcsolatokkal kapcsolatos bizonytalanság is hozzájárul a líra eséséhez. Ezeket a kapcsolatokat most éppen az rontja, hogy az amerikai bíróság hétfőn eljárást indított egy török aranykereskedő ellen, aki a gyanú szerint megsértette az Iránnal szembeni gazdasági szankciókat. A török kormány viszont válaszában az ország elleni összeesküvésként értékelte az amerikai lépést.

Erdogan elnök egyik tanácsadója a napokban felvetette, hogy Törökországnak felül kellene vizsgálnia NATO-tagságát. A törökök nemrég vissza is vonták csapataikat egy közös NATO-hadgyakorlatról Norvégiából, ahol Erdogant és az ország alapítóját ellenségként ábrázolták. A katonai szövetség vezetése természetesen elnézést kért a török féltől, de Ankara továbbra is a NATO történetének legnagyobb botrányaként emlegeti a lépést, ezért vetették fel, hogy felülvizsgálnák a tagságukat.

A török jegybank függetlenségével kapcsolatban régóta komoly aggályai vannak a befektetőknek, Erdogan már tavaly nyíltan nekiment a jegybanki vezetésnek. Ezt néhány hónapos fegyverszünet követte, azonban a jelek szerint eddig tudta visszafogni magát az elnök, ismét kritizálni kezdte a nemzeti bankot, illetve visszaszólt a függetlenségért aggódóknak is. Az elnök gyakorlatilag a globális monetáris politika logikáját kérdőjelezte meg akkor, amikor azt mondta, hogy a török jegybank rossz úton jár, amikor ma magas kamattal akar harcolni az infláció ellen.

Részben a fentiek miatt mostanra szinte teljesen elfogyott a levegő Törökország körül, a korábbi szövetségesek jelentős részével elromlott a kapcsolat, talán csak Oroszország karjaiba tud még menekülni az ország. Ez pedig nem csak a líra árfolyamán látszik meg, a török állampapírok hozama is rekordmagasságba emelkedett hétfőn, a tízéves kötvény másodpiaci hozama például 13%-ra ugrott.

De mi mozgatja a török lírát? Az egyre fokozódó piaci nyomás mellett több kisebb hír is megjelent az utóbbi napokban-hetekben:Természetesen a török jegybank eddig is próbált küzdeni a líra gyengülése ellen, de a meghozott intézkedések kevésnek bizonyultak. Tegnap például bejelentették, hogy 3 milliárd dollár értékű devizaaukciót bonyolítanak le az év végéig, hogy a török vállalatok fedezni tudják nyitott devizapozícióikat, de ez is csak arra volt elég, hogy átmenetileg megakassza a líra esését. Most úgy tűnik, hogy ennél sokkal komolyabb lépésre lenne szükség, hogy megállítsák a lejtőn a devizát, például egy komoly kamatemeléssel kellene helyreállítani a már említett 3-4%-os reálkamatot, de ettől a török jegybank politikai nyomásra feltűnően ódzkodik.