Mi jön a forint esése után?

Továbbra is a hetes grafikont érdemes a technikai elemzéshez igénybe venni, mert ebből látszódik igazán, hogy mit is csinál az EUR/HUF árfolyama. Az elmúlt 3 évben a kékkel jelölt szűkülő háromszögben mozog a jegyzés, az esetek nagyobb részében a 307-315-ös tartományban.Jelenleg az árfolyam a 314-nél található, tavasz óta fennálló ellenállás szintbe ütközött, de ha ezen is túljutna, akkor a háromszög felső szára 317-nél, illetve a 318-as sávtető jelenthet nagyobb falat a kurzusnak.Nagyobb felfordulást az okozna, ha hetes szinten 319-320 fölötti zárás alakulna ki a következő időszakban, mert az már jó eséllyel kilendítené az árfolyamot ebből a sok éves konszolidációból.