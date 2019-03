Mi lesz a forinttal az MNB nagy döntése után?

Kedden az MNB monetáris tanácsa a várakozásoknak megfelelően tíz bázisponttal mínusz 0,05 százalékra emelte az egynapos betéti kamatot és 100 milliárd forinttal csökkentette a kiszorítandó banki likviditás mennyiségét. A meglepetés az volt, hogy a jegybank júliustól elindítja vállalati kötvényvásárlási programját 300 milliárd forintos keretösszeggel. De ettől még mindig nem indult gyengülésnek a forint, a piaci reakciót az váltotta ki, hogy a délutáni sajtótájékoztatón Matolcsy György jegybankelnök leszögezte: egyedi, egyszeri döntést hoztak, ami nem tekinthető egy kamatemelési ciklus kezdetének. Erre a hírre kezdett hirtelen gyengülni a forint.

A fentieknek köszönhetően szerda reggelre hathetes mélypontra esett a forint az euróval szemben, a 320-as lélektani szintet közelítette a jegyzés, amire február első felében volt utoljára példa.

A jegybank keddi döntése csalódást okozhat a piacnak, hiszen a monetáris tanács a vártnál lazább hangvételt ütött meg - kommentálta a döntést az UniCredit Bank elemzése. A szakemberek szerint rövidtávon gyengülhet a forint, hiszen a piac kiárazza majd a további jegybanki szigorítások esélyét.

Matolcsy György szavai nem jelentik azt, hogy szükség esetén nem fog lépni az MNB, ez csak egy alapforgatókönyvnek tekinthető - olvasható aelemzésében.A bank szakembere szerint a keddi kommunikáció annak volt köszönhető, hogy a monetáris tanács nem akarta, hogy a piac egy tartós kamatemelési ciklust árazzon be. Ez ugyanis a pénzpiaci kamatok emelkedéséhez és a forint tartósabb erősödéséhez vezethetett volna, ezt a két dolgot pedig mindenáron el akarta kerülni az MNB.A Commerzbank szerint az euró-forint jegyzés a következő egy évben is 315-317 körül ingadozhat. Jelenleg az MNB monetáris politikája még mindig túl laza, azonban a következő hónapokban van esély arra, hogy az EKB hangvétele még lazább lesz, miközben a magyar jegybank alapállása változatlan maradhat, ami pedig ismét 315 felé erősítheti a forintot. Az utóbbi hónapokban a forint a szigorítási várakozások miatt volt felülteljesítő, ezek a várakozások azonban a bank elemzője szerint túlzottak voltak, így a forint felülteljesítése is véget érhet.Az UniCredit elemzői szerint nehéz helyzet elé állítja majd az MNB-t, hogy rövidtávon tovább élénkül majd az infláció, 2020 januárjára 4%-ig emelkedhet az áremelkedési ütem. Részben ennek köszönhetően a forint 320 fölé gyengül majd az idén, és várhatóan ott is marad addig, amíg nem szigorít tovább az MNB.Hasonlóan látja a forint kilátásait ais, az amerikai befektetési bank szakemberei szerint 3,6%-on tetőzhet a maginfláció, ami a forintra nyomást helyezhet. A szakemberek szerint Matolcsy György sajtótájékoztatón elhangzott mondata az egyedi döntésről azt üzenheti, hogy az MNB komoly toleranciával viszonyul majd az infláció esetleges túllövésével szemben, csak akkor szigorít tovább a jegybank, ha a piac kikényszeríti. Ez úgy történhet meg, hogy 2020 első hónapjaira a pénzpiaci kamatok a 0,9%-os alapkamat környékére emelkedhetnek, ez pedig az inflációs nyomás fokozódásával az MNB alapállását is megváltoztathatja.Az EUR/HUF jelenleg a 320-as kerek szintnél billeg, azaz ott, ahonnan február elején megindult a süllyedés (forinterősödés) irányába. A kerek szint azonban inkább csak pszichológiai értelemben fontos ellenállás,Itt húzódik ugyanis a piros vonallal jelölt ellenállás és a most már lefelé görbülő 200 napos mozgóátlag. Amennyiben tehát 320 fölé lendül az EUR/HUF a következő napokban, a 321-321,5-ös zóna lehet az első "megálló" számára. Ekkorra a túlvettséget/túladottságot mutató napos RSI indikátor már 70 felett járhat, azaz erősen túlvett lehet az EUR/HUF, így ez az indikátor is a megnyugvás, a forint esésének elakadása irányába mutat. 322 felett a 324-324,5-ös lehet a következő ellenállási zóna., ez lehet tehát majd az első támasz szint, ha süllyedni kezdene az EUR/HUF, azaz erősödés felé lendülne a forint.