Mindjárt elzárják a pénzcsapot, ami jópár országot földhöz vág majd

Megint megtalálták a feltörekvőket

A dollár erősödése eddig brutális negyedévet hozott a feltörekvő devizák számára

Az utóbbi majdnem másfél hónap legnagyobb vesztese az orosz rubel volt, mely közel 10%-ot bukott a dollárral szemben. Nem sokkal marad el mögötte az argentin peso több mint 8 százalékos zuhanása, de közel ugyanennyit bukott a török líra és a mexikói peso is.

Oroszország esetében egy sor céget és üzletembert sújtanak nemzetközi szankciók, jórészt ennek köszönhető a rubel bukása is.

Argentínában a jelentős, 25% feletti infláció mellett már 40%-ra kellett emelnie az alapkamatot a jegybanknak, hogy megpróbálja megfékezni a peso zuhanását.

Törökország esetében pedig sok elemző a gazdaság túlfűtöttségéről beszél, mely sérülékennyé teszi az országot a külső sokkoknak. Ráadásul szintén 10% felett van az infláció, ami mellett hiába szeretne a jegybank kamatot vágni, arra nincs tér.

Vége a jó időknek

Az utóbbi hetekben megint intenzíven gyengültek a feltörekvő devizák a dollár erősödésével párhuzamosan, a JP Morgan feltörekvő piaci indexe alapján, ha kitart a rossz hangulat június végéig. A tíz feltörekvő devizát tömörítő index április eleje óta 5,1 százalékkal esett vissza.- fogalmazta meg Chris Turner, az ING vezető devizastratégája a Financial Timesnak.A legsérülékenyebb devizák mindegyikének "megvan a maga keresztje", egyedi sztorikról beszélhetünk:Ugyanakkor az átfogó feltörekvő piaci index esése azt jelzi, hogy az egyedi sztorik mellett van egy általános kockázatkerülés a piacon. Ennek köszönhetően a közép-kelet-európai régióban az egyébként nem kifejezetten sérülékenynek számító forint is gyengült több mint 1%-ot az elmúlt egy hónapban, a lengyel zloty pedig 1,7%-kal értékelődött le.A fenti egyedi tényezők mellett a feltörekvő piacokkal kapcsolatos kockázatkerülést elsősorban az okozza, hogy lassan a világ többi nagy jegybankja is követi a Fedet a szigorítás útján, vagyis szép lassan csökken majd a jegybankok által a piacra pumpált likviditás. Persze ezzel már régóta riogatnak, a Fed évek óta fokozatosan lassítja a pénzpumpát, tavaly pedig elkezdték fokozatosan leépíteni a megvásárolt eszközöket. Ehhez képest eddig a feltörekvő piacok is viszonylag könnyen átvészelték eddig a likviditás csökkentését, a Fed elnöke pedig épp a napokban nyilatkozott úgy, hogy a jövőben sem várnak komoly piaci megrázkódtatást.Most azonban már nem csak a Fed szigorításáról van szó, hanem lassan az Európai Központi Bank (EKB), a Bank of Japan és a Bank of England is ugyanebbe az irányba mozdul el - hangsúlyozza a Commerzbank elemzése. Ez pedig kockázatot jelent a feltörekvő gazdaságok számára, melyek rá vannak utalva a tőkebeáramlásra. A likviditás csökkenésével és a fejlett hozamok emelkedésével viszont a globális tőke könnyebben kereshet más befektetési lehetőségeket a kockázatos feltörekvő országok helyett.A Commerzbank elemzői azt emelik ki, hogy az utóbbi években a Fed visszalépése ellenére még mindig folyamatosan pumpálták a likviditást a piacra a jegybankok, de ez 2019-től megváltozhat. Eddig ugyanis a Fed szigorító lépéseit ellensúlyozták az EKB és a japán jegybank eszközvásárlásai, 2018-19-ben viszont ez is megváltozhat, az európai jegybank lassan visszafoghatja a vásárlásokat, és a Bank of Japan is egyre inkább a hozamgörbe menedzselésére fókuszálhat az új vásárlások helyett. Ezzel párhuzamosan Amerikában folytatódhatnak a kamatemelések, és hamarosan a brit jegybank is az általuk kitaposott útra térhet.

A Commerzbank ábráján az látszik, hogyan fut majd ki a jegybanki likviditás a következő években, 2019-től már a nagy jegybankok csökkentik a piacra pumpált pénz mennyiségét.

Az utóbbi években a feltörekvő országok is profitáltak a fejlett jegybankok laza politikájából, a nulla közeli kamatszintek mellett ugyanis rengeteg tőke áramlott ezekre a piacokra a magasabb hozam reményében. Ebből pedig az következik, hogy a likviditás visszavonásával a szóban forgó piacok is rosszul járhatnak, hiszen a tőke egy része kimehet - hangsúlyozzák a Commerzbank szakértői. Első körben a tőkebeáramlás szűnhet meg, majd ahogy emelkednek a fejlett kamatok, úgy válthat ez át tőkekivonásba. Ez pedig egyrészt ronthatja az érintett sérülékeny országok növekedési kilátásait, másrészt pedig nehezebbé teheti a fizetési mérleg hiányának finanszírozását.

A legfontosabb feltörekvő piacokra áramló tőke mennyisége már évek óta csökken, a következő időszakban pedig akár tőkekivonás is elindulhat.

Okozhat hasonló piaci hatást a mostani helyzet?

Összességében ma kevésbé kérdőjelezik meg a fizetési mérleg-hiányok finanszírozását a befektetők, mint 2013-ban. Ráadásul az érintett országokban jelenleg pozitív reálkamatot látunk, ami szintén csökkenti a sérülékenységüket.

A mostanihoz hasonló helyzetet láttunk már 2013-ban, amikor Ben Bernanke akkori Fed-elnök bejelentette az eszközvásárlások fokozatos leállítását, ami az amerikai hozamok hirtelen emelkedéséhez vezetett. Akkor is sokan attól tartottak, hogy megindulhat egy tömeges tőkekivonási hullám a feltörekvő országokból, ami a finanszírozási költségek emelkedésén keresztül sok országnak megnehezítheti a lejáró adósságának finanszírozását. Akkor elsősorban azok az országok kerültek nyomás alá, melyeknél jelentős fizetési mérleg-hiányról beszélhettünk, Brazília, Dél-Afrika és Törökország jó példa volt erre.- teszik fel a kérdést az elemzők.Egyrészről igen, akár az öt éve látottnál nagyobb is lehet a feltörekvő országok számára a negatív hatás. 2013-ban ugyanis még arról volt szó, hogy esetleg a Fed majd nem növeli a korábbi ütemben a likviditást, míg most a pénznyomtatás végéről vagy akár a folyamat visszafordulásáról lehet szó. Másrészt viszont 2013-ban meglepetésként érte a befektetőket Bernanke kijelentése, míg most volt idő beárazni a változást a monetáris politikában. Ahhoz, hogy az öt évvel ezelőttihez hasonló hozamemelkedést váltson ki, a nagy jegybankoknak a vártnál gyorsabban és agresszívebben kellene emelni a kamatot, amire a mostani forgatókönyvek szerint kicsi az esély. És azt sem szabad elfelejteni, hogy a feltörekvő országok ma kevésbé sérülékenyek, mint öt éve, az akkor legérzékenyebben érintett országok jelentősen csökkentették fizetési mérlegük deficitjét (Magyarországnak ez már korábban, 2008 körül sikerült), emellett a devizáik hirtelen leértékelődése miatt kevésbé vannak ma rászorulva a külföldi tőkére.Vagyis első ránézésre talán jobb helyzetben van ma a világ, a fő kockázatot Törökország jelentheti, melynek esetében ismét emelkedik a fizetési mérleg hiánya. Az ország finanszírozási nehézségeit főleg az okozza, hogy a török jegybank politikai nyomás miatt alacsonyan tartja az alapkamatot a magas infláció ellenére. Ez pedig rontja a török befektetések vonzerejét a nemzetközi befektetők szemében, nagyrészt ez okozza a líra zuhanását az év eleje óta. Ha a hangulat valamilyen ok - például a szíriai konfliktus - miatt tovább romlana, az könnyen válságba taszíthatja az országot - vélik a Commerzbank szakemberei. Ugyanakkor az elemzők szerint nem zárható ki, hogy, példaként hozzák fel, hogy az európai adósságválság is egyetlen ország, Görögország problémáira volt visszavezethető.