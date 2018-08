Most épp a líra hátán kapaszkodhat vissza a forint is

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Kedd reggel 322,67-nél állt a forint az euróval szemben, ez 0,2 százalékkal volt alacsonyabb a hétfő esti árfolyamnál. Az utóbbi napokban elsősorban a feltörekvő piaci devizákkal kapcsolatos hangulatingadozás mozgatta a forint árfolyamát is, a török líra gyengülése miatt emelkedett 325 közelébe az euró-forint jegyzés, majd onnan kapaszkodik most vissza a feszültségek enyhülésével. A dollárral szemben kedd reggel 283,08-nál állt a magyar deviza, míg az angol font 361,62 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is mérsékelt, 0,2 százalék körüli erősödéssel kezdték a napot, míg a feltörekvő piacokon a megnyugvás jeleként a török líra közel 4 százalékos erősödéssel kezdett a dollárral szemben, így most 6,62 körül jár az árfolyam. A többi feltörekvő devizán is enyhül a nyomás, a dél-afrikai rand például majdnem másfél százalékos erősödéssel kezdte a napot.

A dollár az utóbbi időszakban fokozatosan erősödött az euróval szemben, 1,14 alatt is járt a jegyzés, majd onnan jött egy kis korrekció. Kedd reggel 1,142 körül jár a jegyzés, ami 0,1 százalékos dollárerősödést jelent. Közben a japán jen 0,2 százalékos gyengüléssel kezdte a napot a dollárral szemben, míg az angol font 0,1 százalékos erősödést mutat.

A befektetők ma elsősorban a GDP-adatokra figyelhetnek, reggel kilenckor jönnek a friss magyar adatok, de délelőtt az Eurostat is közli az első becsléseket a második negyedévről.