Most éppen megint gyengül a dollár

Kismértékben erősödött péntek reggelre a forint az euróval szemben, így 321,26-nál jár a jegyzés, ezzel továbbra is a hetek óta tapasztalható szint határozza meg a jegyzést. A dollárral szemben 278,67-nél jártunk, míg az angol font 355,5 forintba került.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is leheletnyi elmozdulással kezdték a napot, miközben a feltörekvő piacokon a török líra 0,1 százalékos gyengülést mutat a dollárral szemben, a dél-afrikai rand viszont kismértékben erősödni tudott. Ebből is az látszik, hogy egyelőre csendesen indul a nap a devizapiacon, még a máskor volatilis feltörekvő piaci eszközök is alig rezdülnek.Az euró-dollár árfolyamban komoly ingadozást láttunk az utóbbi napokban, gyakran fordult a hangulat. Ma reggelre épp megint a dollár esése került sorra, az 1,153 körüli árfolyam 0,3 százalékkal magasabb a tegnapinál.

A ma megjelenő makroadatok közül említést érdemel a délelőtt érkező ZEW hangulatindex, majd a nap második felében az amerikai inflációs statisztika okozhat piaci mozgásokat.