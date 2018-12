Reggel óta esni kezdett a dollár a főbb devizákkal szemben és ez az euróval szemben is igaz, noha elvileg az eurót megviselő gyenge német Ifo-index jelent meg. Az euró/dollár a reggeli 1,1340-ről délre 1,14-ig menetelt, ami egyhetes eurócsúcsot jelent. A dollár esése miatt a dollár/forint jegyzések a reggeli 285 körülről 283,5-ig süllyedtek, miközben a forint az euróval szemben 323,5-ről 323-ig erősödött. A dollár esése összefügghet a holnap esti Fed kamatdöntésre való befektetői készülődéssel, konkrétan azzal, hogy a romló amerikai (és európai, illetve kínai) gazdasági kilátások miatt a Fed esetleg mégsem emel holnap újra kamatot, illetve maga a kamatemelési ciklus is véget ér, azaz jövőre sem szigorít már a jegybank.

Nagy mozgás előtt áll a forint 2018.12.18 09:01

Hetek óta egy szűk sávban, 1,13-1,14 körül, hullámzik a legfontosabb devizakereszt, az euró/dollár és ha az alábbi grafikonra nézünk: láthatjuk, hogy egyrészt az 1,1280 körül a támaszszint még kitart, másrészt kissé lejjebb a 2018-as nagy mozgás 61,8%-os Fibonacci korrekciós szintje is tartja még az árfolyamot. Ha holnap a Fed megemeli a kamatot újabb 25 bázisponttal (70%-os esélyűre teszi most a piac), és azt jelzi előre, hogy jövőre is benne lehet még a levegőben egy-két lépés (most csak félig-meddig van beárazva jövőre egy újabb emelés), akkor könnyen lehet, hogy meglódul a dollár és így az euró/dollár leszakad.

Ha viszont a Fed "dovish hike" stratégiát alkalmaz, azaz a holnapi emelés után már azt jelzi, hogy a konjunktúra kilátások nem indokolnak további szigorítást, akkor könnyen lehet, hogy a dollár esni kezd, így az euró/dollár elrugaszkodik a támasz zónából felfelé.

Az euró/dollárnak kétharmados a súlya a dollárindexben, amely szintén fontos tartományban "toporog" napok óta: a 98 körüli zónában egyrészt egy emelkedő trendvonal, másrészt a 61,8%-os Fibonacci korrekciós szint látható. Ezek elvileg megállíthatják a dollár erősödését és inkább a gyengülés felé terelhetik. Ha viszont a Fed felőli üzenetek, vagy egyéb tényezők 98 fölé lendítik a dollárindexet, akkor nagy tér nyílik ki a további erősödés előtt.

Nemcsak az euró/dollár és a dollárindex áll nagyobb mozgás előtt, hanem a forint euróval és dollárral szembeni árfolyama is, hiszen nagyon beszűkült mozgásokat azonosíthatunk utóbbi két devizapárban. Amint láthatjuk: a forint lényegében két hete oldalaz 323-324 körül az euróval szemben és ezzel a háromszög csúcsához nagyon közel járunk már. Bármelyik irányba tör ki ebből az árfolyam, a technikai elemzési szabályok alapján jókora mozgás lehetséges. Ha lefelé törne ki az árfolyam (forinterősödés), akkor azért fontos jelezni, hogy 320,8 körül jár már a 200 napos mozgóátlag, ami erős támasz lehet, hogy megállítsa a forint erősödését.

A forint dollárral szembeni árfolyama is egyre szűkebb tartományt jár be a 285-ös szint környékén a háromszögben és itt is közel járunk már a csúcshoz és így a kitöréshez is. Ha a dollár meglódulna (az emelkedő 50 napos mozgóátlag is efelé tolja az árfolyamot), akkor akár a 300 közeli dollárárfolyam is célkeresztbe kerülhet, ha viszont leszakad, akkor a 275-ös szint gyorsan kialakulhat. Itt található egyébként a 200 napos mozgóátlag, ami elsőre jó eséllyel megállítaná a forint erősödését.

