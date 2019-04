Épp ott fordult, ahol kellett 2019.04.03 11:10

A mai forinterősödés pusztán technikai okokkal is megmagyarázható, hiszen tegnap az EUR/HUF a 200 napos mozgóátlagot tesztelte (felett is járt, jópár stop megbízást kitakarítva), míg az USD/HUF a csökkenő trendvonalat (illetve a kétéves csúcsot) tesztelte, de estére mindkettő alatt zárt az árfolyam. Így a mai erősödés a tegnapi kanócos gyertyák utáni szokásos mozgásnak mondható, azaz újra elkezdték venni a forintot a befektetők. Az EUR/HUF kapcsán a csökkenő trendvonal lehet egy támasz szint, míg az USD/HUF kapcsán most nem látszik tisztán, hogy a 274-275-ös szint felett hol húzódik a támasz.