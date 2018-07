Nagyot ütöttek a forinton, de még mindig 300 körül lenne az igazi helye

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

A nemzetközi hangulat sodorta bajba a forintot

A feltörekvő piacokkal kapcsolatos globális hangulat drasztikus változása miatt az utóbbi hónapokban a forint intenzíven gyengült az euróval szemben, 330-nál korábban sosem látott árfolyamot is elért a jegyzés, majd onnan korrigált vissza kicsit. Azzal, hogy a magyar költségvetési és monetáris politika is laza volt, ezeknek a nemzetközi piaci viharoknak a többi régiós országnál nagyobb hatásuk van a forintra és a hosszú hozamokra - állapítja meg az OTP Bank elemzése. Vagyis elsősorban ennek volt köszönhető a forint és a magyar kötvények feltűnő alulteljesítése.

Rég nem itt lenne a forint helye

A fentiek mellett a bank elemzői úgy gondolják, hogy a nyomás csökkenhet a forinton, mivel egyrészt a magyar deviza fair értéke még mindig 300-310 körül, vagy akár az alatt lehet, így a jelenlegi árfolyam mellett erősen alulértékelt a forint.

Fontos, hogy az MNB is elköteleződjön

Hosszabb távon az OTP szerint az MNB továbbra is igyekezhet megfékezni a forint esetleges erősödését, még akkor is, ha ez most épp nem tűnik valószínűnek. A rövidtávú erősödési hullámokra várhatóan nem reagál majd a jegybank, de a komolyabb, trendszerű erősödést igyekezhet elkerülni.

A romló hangulat oka egyrésztvolt, ami párosult, ez pedig a kockázatkerülésre ösztönözte a befektetőket. Ezek vezettek aztán egy általános feltörekvő piaci hangulatromláshoz, ami a magyar piacot a már említett laza politika miatt sújtotta erősebben, mint a versenytársakat.Ehhez hozzájárultak a kockázatok, mint például. A kormány ugyanis az uniós források előfinanszírozása miatt kiköltekezett, az utóbbi négy negyedévben a pénzforgalmi hiány elérte a GDP 7%-át, miközben a kormány az egész évre 3,2%-os értékkel számol. Az OTP szerint, ha valami miatt az év második felében sem érkeznek meg a várva várt források Brüsszelből, akkor tarthatatlannak tűnik ez a cél, hiszen már az év első felében meghaladta az egész éves célt a deficit.Az OTP szerint a közelmúltban látott forintgyengülése egy része átmeneti lehet, a 2014-17 között kialakult 307-315-ös sávot azonban hosszabb távon is felválthatja a 315-325-ös tartomány. Ha pedig a nemzetközi környezet volatilis marad, akkorMásrészt csökkenni fog a szakemberek szerint az általános kockázatkerülés a feltörekvő piacokon. Azt gondolják, hogy az első roham után a befektetők megint elkezdenek majd különbséget tenni az egyes piacok között a fundamentumok alapján, amiből Magyarország jól jöhet ki.Eddig az erős makrogazdasági fundamentumok miatt mondták, hogy alulértékelt a forint, ehhez képest most tovább gyengült, így az OTP szerint érdemes alaposabban megvizsgálni, hol lehet most a fair árfolyam. Arra jutottak, hogy a magyar gazdaság fundamentumai nem változtak érdemben. A fizetési mérlegünk például továbbra is többletes, bár a többlet csökken. Az IMF hosszú távú becslése már a GDP 0,7%-ának megfelelő deficitet jelez előre, de a bank szerint még ez is 280 körüli euróárfolyamot indokolna. Ugyan ez az OTP szerint túlzás lenne, de a 300-310 körüli szint sokkal közelebb állna a magyar deviza fair értékéhez. Ráadásul az utóbbi években a GDP 100%-áról 34%-ára csökkent Magyarország teljes külső adóssága , ami szintén kedvező a forint szempontjából, így erős lehet a nyomás, hogy a magyar deviza közelítsen fair értékéhez. Középtávon azonban a forint alulértékeltsége inflációs nyomást is okozhat, ha alacsonyan maradnak a pénzpiaci hozamok és közben emelkedik a bérnyomás.A forint fair értéke mellett lényeges támogatást nyújthat az is, hogy. A 2019-es költségvetési terv alapján például a fiskális politika már szigorítani kezd jövőre, hiszen csökkenhet a deficit. A jegybank pedig láthatóan elengedte több korábban hangoztatott célját és visszatért a szigorúan vett inflációs célkövetéshez. Korábban célként fogalmazódott meg a rövid és hosszú hozamok tartós lenyomása, illetve enyhült az a kommunikáció is, hogy az MNB 2019-ig az alapkamat alatt akarja tartani a Bubort és 2020-ig a jelenlegi szinten az alapkamatot, amivel megnyitották a lehetőséget egy esetleges korábbi szigorítás előtt szükség esetén - véli az OTP.Ugyanakkor a bank elemzői szerint egyelőre nincs félnivalója az MNB-nek, ők ugyanis arra számítanak, hogy júniusban és júliusban csak átmenetileg emelkedik majd 3% fölé az infláció, utána visszatér majd a toleranciasáv alsó felébe. A 3%-os cél pedig még a gyenge forint mellett sincs veszélyben 2019 végéig, vagyis a jegybanknak egyáltalán nem kell rohannia a kamatemeléssel - teszik hozzá.Az OTP-nél arra számítanak, hogy első óvatos lépésként. Alapesetben arra számítanak, hogy a jegybank 2019 közepéig kivezeti nem konvencionális eszközeit (devizaswap, kamatcsere), majd azt követően az EKB-val párhuzamosan kezdheti csak el emelni az alapkamatot. Bármennyire is hátradőlhet azonban a jegybank, 2019-ben indokolt lehet már az első kamatemelés, mivel a trendinfláció a jövő év második felében 3% fölé kerülhet, ami azt jelenti, hogy bármilyen hirtelen ársokk 4% fölé viheti az inflációs rátát - teszik hozzá az elemzők. A kamatemelés üteme azonban mérsékelt maradhat, szerintük 2020 végéig a jelenlegi 0,9%-ról 2%-ra kúszhat csak fel az alapkamat.Rövidebb távon a bank elemzői arra számítanak, hogy marad a volatilis nemzetközi környezet, ami nyomás alatt tarthatja a forintot is. Szerintük az MNB-nek. Összességében a 315-325-ös sávban stabilizálódhat az árfolyam kisebb-nagyobb kilengésekkel.Az OTP számításai szerint az infláció miatt nem kell komolyabban aggódnia az MNB-nek, még egy esetleges további 5%-os forintgyengüléssel sem sérülne az inflációs cél 2019 végéig. Arra számítanak, hogy az átmeneti megugrás után visszacsökken majd az áremelkedési ütem. Persze ebben az a kockázat, hogy ha a gyengébb forint hatása nem fokozatosan, hanem hirtelen gyűrűzik be, akkor borulhat a papírforma.Még egy érdekes dologra hívja fel a figyelmet az OTP elemzése: a bank szakértőinek kimutatása szerint a magyar devizatartalék még mindig elégségesnek mondható, de a három fő szabályból kettő már a jelenleginél magasabb szintet indokolna. Ugyanakkor a bank elemzői szerint nem kell aggódni, várhatóan megfelelő szinten marad majd a tartalék, hiszen nem számítanak arra, hogy az MNB érdemben beavatkozna a piacon. A kritikusok szerint a 6 milliárd eurónyi devizaswappal kellene korrigálni a tartalékot, azonban az OTP szerint ennek legnagyobb része egyéves lejáratú, ezek pedig a devizatartalék stabil részeinek tekinthetők.