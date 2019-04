Nem bír talpra állni a forint, itt az új mélypont

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Úgy tűnik, hogy nem bír talpra állni a forint a múlt keddi esés óta, amikor az MNB elnöke azt mondta: csak egyszeri monetáris szigorítást hajtottak végre, azaz további lépések nem várhatók, mert az inflációs célt fenntarthatóan elérte a jegybank. Azóta a ma közzétett eurózóna infláció kicsit a várt alatti lett, ami elvileg lefelé húzhatná a magyar inflációs környezetet is.Mindezek mellett, illetve a kínai kedvező konjunktúra-adatok mellett (várt feletti bmi-k) sem tud erősödni a forint, hiszen közben a német feldolgozóipari bmi még az előzetes adatnál is rosszabb lett márciusra és mindez most a jelek szerint elkezdte lefelé húzni a magyar indexet is.A forint reggel erősödési hullámot produkált az euróval szemben 321,2-ről 320,5-ig, majd éles fordulattal 321,4-ig esett. Onnan újra erősödött, de ez sem volt tartós, így most már 321,5-nél jár a kereskedés. Múlt pénteken 321,7-nél érte el 2,5 havi mélypontját a forint, és éppen a 200 napos mozgóátlagról kezdett el erősödni. Ez sem volt azonban tartós, ahogy azt a mai jelek mutatják.

A forint délutáni újbóli gyengülése és a dollár kis erősödése együtt oda vezetett, hogy a dollár/forint jegyzések délután csaknem 287-ig emelkedtek, ami új 3,5 havi forintmélypontot jelent. Ezzel egyúttal egy csökkenő trendvonalat is kezd megközelíteni az árfolyam, amely 287,5 körül húzódik. Mindez tehát azt jelenti, hogy az EUR/HUF 321,7-nél, az USD/HUF pedig 287,5-nél ütközik bele erősebb ellenállásokba, amelyek megállíthatják, vagy meg is fordíthatják a forint esését, ha pusztán a technikai elemzés logikája szerint gondolkozunk.