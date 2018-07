Nem megy ma sem jól a forintnak, 324 felett az euró 2018.07.18 15:34

Az utóbbi fél órában kissé tovább gyengült a forint az euróval szemben 324,3-ig, azaz ma sem látszik az, hogy a forint erőre tudna kapni. A hétfő óta látott árfolyammozgás alapján már egyre inkább kijelenthető, hogy működött a technikai elemzés által előre vetített erős akadályzóna 322 körül, azaz nem tudott ezen a szinten tartósan átjutni az erősödés irányába a forint. Mindez afelé mutat, hogy újabb forintgyengülési kör jöhet, ha a berajzolt emelkedő trendvonal valóban megtartja az EUR/HUF árfolyamot.

A régiós devizák közül ma a forint nem lóg ki a mozgásával a dollárral szemben. Amint látjuk: a török líránál volt ma egy intenzív esés és ez kisebb kilengéssel a többiekre is hatott, így a lengyel zloty is gyengült valamelyest a cseh koronával párhuzamosan. A forint a dollárral szemben most délutánra 278,6-ig visszagyengült. Tegnap reggel még 275 körül is megfordultak a jegyzések.

Ma az államkötvények másodpiacán 4-6 bázispontos, azaz mérsékelt hozamcsökkenés következett be az ÁKK adatai szerint. Ezzel az 5 éves papír hozama 2,7%-ra, a 10 évesé 3,28%-ra mérséklődött, rendre 10, illetve bő 30 bázisponttal alacsonyabban járnak tehát, mint a hónap elején a piaci stressz tetőfokán láthattuk.