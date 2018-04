A tegnapi nagy esés után ma a kamatdöntésre figyel a forint 2018.04.24 08:50

Kedd reggel 312,13-nál jár a forint az euróval szemben azt követően, hogy tegnap még 311 alatt indítottuk a hetet. A mostani árfolyam minimális korrekciót jelent a hétfői forintgyengülés után. Tegnap a régióval karöltve gyengült a magyar deviza is, a lengyel zloty a forintnál is nagyobb esést mutatott, amiben szerepe lehetett az EU-források elosztásáról szóló sajtóhíreknek is, hiszen ezek 2020 után elsősorban a magyar és a lengyel növekedést hátráltatnák. A magyar deviza a dollárral szemben 255,57-nél jár, míg az angol font 356,32 forintba kerül.

Ahogy említettük, a zloty még a forintnál is nagyobbat gyengült tegnap, és ma is folytatja az esést, 0,1 százalékot veszített az euróval szemben. A cseh korona egyelőre minimális gyengülést mutat, a feltörekvő piacokon az orosz rubel 0,3 százalékkal erősödött a dollárral szemben, a török líra 0,2 százalékkal kapaszkodott feljebb, akárcsak a dél-afrikai rand.

A régiós devizák gyengülésével párhuzamosan a dollár erősödött a hét első napján, a befektetők az emelkedő amerikai hozamokat látva arra számítanak, hogy a Fed akár az eddig vártnál agresszívebb is lehet a kamatemeléssel. Kedd reggel kis korrekció látszik, 0,1 százalékkal emelkedik az euró-dollár árfolyam, de az 1,2214 körüli árfolyam így is 1,3%-kal alacsonyabb, mint például egy hete. Közben a japán jen 0,1 százalékkal gyengül a dollárral szemben, az angol font pedig stagnál a nap elején.

A forint szempontjából ma elsősorban az MNB kamatdöntése lehet érdekes, bár az alapkamatban nem várnak változást a szakértők, de a jegybank kommunikációjára érdemes lesz figyelni.