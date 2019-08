Nem tudja a forint, merre induljon

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Csütörtök reggel 327,37 körül járt a forint az euróval szemben, ez szinte hajszálra megegyezett a szerda esti árfolyammal. Az utóbbi napokban a magyar deviza alig mozdult, amiben szerepe lehetett annak is, hogy a hét elején nálunk nemzeti ünnep volt, most pedig a rövid hét miatt lehet a szokásosnál alacsonyabb a forgalom a piacon. A dollárral szemben 295,58-nál járunk, míg az angol font most 358,2 forintba kerül.

A régiós versenytársak közül a lengyel zloty 0,15 százalékos gyengüléssel kezdte a napot az euróval szemben, míg a cseh korona egyelőre a forinthoz hasonlóan stagnál. A feltörekvő piacokon eközben a török líra 0,65%-os gyengüléssel kezdett a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig majdnem fél százalékot veszített.A dollár ereje egyelőre nem csillapodik, tegnap estére megint 1,11 alá erősödött az amerikai deviza az euróval szemben. A befektetők elsősorban a Fed jelzéseire figyelnek a következő napokban, mivel ma kezdődik az amerikai jegybank nagy éves konferenciája, melyen pénteken Jerome Powell elnök is beszédet mond. A várakozások szerint igyekszik majd tisztázni néhány fontos kérdést a legutóbbi kamatcsökkentés után, megpróbálhat megint a tartós lazítási ciklus és a nyomott infláció között lavírozni. A japán jen ma reggelre 0,3 százalékkal erősödött a dollárral szemben, míg az angol font 0,1 százalékkal gyengült.