Ráijesztettek a forintra, de csak ma jön az MNB döntése

Kedd reggel 323,3 körül járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre minimális erősödést jelent hétfő estéhez képest. Tegnap a nap második felében 324 közelében is járt az euró-forint jegyzés, amivel vészesen közeledett a 324,3 körüli idei mélypont, majd estére onnan sikerült kicsit szépítenie a magyar devizának. Ma viszont jön az MNB kamatdöntő ülése, ami ismét hatással lehet a hangulatra. A jegybank a múlt hónapban felvázolta a fokozatos szigorítás menetrendjét, ezért egyelőre nem számíthatunk további munícióra, legkorábban június végén lehet érdemes figyelni az MNB kommunikációját. Ettől eltekintve persze a ma délutáni közlemény is hozhat kilengéseket a piacon. A dollárral szemben a múlt hét óta folyamatosan újabb és újabb kétéves mélypontra esik a forint, most éppen 289 forinton áll az amerikai deviza, miközben az angol font 373,87-nél áll.

A régióban a lengyel zloty 0,1 százalékos gyengüléssel kezdte a napot az euróval szemben, míg a cseh korona egyelőre minimális elmozdulást mutat, gyakorlatilag stagnál. A feltörekvő piacokon eközben a török líra 0,2 százalékkal esett vissza a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig 0,3 százalékot veszített.A dollár erősödése az elmúlt néhány napban megtorpanni látszott, 1,11 közelében fordult a jegyzés, az átmeneti korrekció után azonban kedd reggel megint 0,1 százalékkal erősödni tudott az amerikai deviza, így most 1,1178 körül jár a jegyzés.