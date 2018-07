Fel-le rángatják a forintot 2018.07.24 09:47

Heves kilengések jellemzik kedd reggel a forint árfolyamát, amiben az európai bmi-adatoknak is szerepük lehet, hiszen a dollár ereje is elillant hirtelen. A magyar deviza most éppen 326,4 körül jár, ezzel a korábbi gyengülését adta vissza.