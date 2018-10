Ma napon belül jelentősen erősödött a forint a vezető devizákkal szemben, és ez nem csak annak tudható be, hogy az euró vagy a dollár gyengült, gyakorlatilag minden fontosabb devizával szemben október eleji szintre erősödött a magyar fizetőeszköz, csak ma 1,8 egységet mozdult el az EURHUF, és 2 egységet az USDHUF.

Az utóbbi fél órában határozott erősödést produkált a forint az euróval szemben: 324,10-ről 323,4-ig jutott, azaz új másfél hetes csúcsra ért. Közben maga az euró is kezd belendülni a dollárral szemben, a jegyzések immár 1,16-nál járnak a hajnali 1,1540 után. A bajor választási eredmény, a Brexit-megállapodás körüli nagyfokú bizonytalanság (lesz-e, és ha igen, akkor a szerda-csütörtöki EU-csúcson ez összejön-e), és az olasz költségvetés brüsszeli benyújtása körüli kérdőjelek tehát együtt is az euró erejét váltották ki. A dollár/forint jegyzések 279 alá buktak, a líra/dollár jegyzések pedig már 5,80 alatt láthatók (bő 1%-os a mai líraerősödés).

Másfél hetes csúcson kezd a forint 2018.10.15 09:21

A bajor CSU az elmúlt 70 év legrosszabb eredményét produkálta a vasárnapi tartományi választásokon, egyedül már nincs meg a többsége a tartományi parlamentben és az eredményeknek a berlini politikára, illetve Angela Merkel kancellár politikai megítélésére is lehetnek hatásai.

Mindez azonban az eurót csak minimálisan gyengítette a dollárral szemben hétfő hajnalban 1,1540-ig. Ma még az olasz költségvetési tervezet brüsszeli beadási határideje miatt az olasz fejleményekre is érdemes figyelni. Az e heti fontosabb eseményeket reggeli makroelőzetesünkben írtuk meg:

A hétvégén folytatódtak a Brexit-tárgyalások is, de hétfő reggelig inkább borús hírek érkeztek: miszerint az északír-ír határ kérdésében továbbra sincs egyezség, így inkább a megállapodás nélküli brit kilépés esélye nőtt most meg. A szerda-csütörtöki EU-csúcsig még gőzerővel zajlik tovább a diplomáciai egyeztetés, így érdemes óvatosan kezelni az addig megjelenő különféle üzeneteket, noha azok devizapiaci hatásai (fontra, euróra) akár jelentősek is lehetnek. Font ma hajnalban kis gyengüléssel kezdte a hetet az euró ellenében a no-deal Brexit esélyének növekedése miatt.

Az viszont már tény, hogy két évig tartó letartóztatás után, egy pénteki bírósági döntés után elengedték a török hatóságok Andrew Brunson amerikai hitszónokot, és ez összességében azért támogatja a lírát, mert megnyitja az utat, hogy az amerikaiak visszavonják a nyáron kivetett megemelt vámokat a török termékekre. A líra ma reggelre 5,82-ig erősödött a dollárral szemben, így ez kéthavi csúcsot jelent.

A forint a fenti külpiaci környezetben erősödéssel kezdte a hetet: az euróval szembeni jegyzések 324-ről 323,7-ig süllyedtek, ami másfél hetes forintcsúcsot jelent.

Amint az alábbi ábrán látszik: az emelkedő trendvonalat október elején már megsértette a forint euróval szembeni árfolyama és a mai erősödéssel is már ezen trendvonal alatt jár a kereskedés. A következő lényeges technikai akadály 322,5 körül a támaszszint lehet. A forint közben a dollárral szemben ma reggel a 280-as kerek szint közelében mozog.

Érdemes egyébként megfigyelni, hogy a líra és a rand nagyobb kilengések melletti trendszerű erősödését a mi régiónk három devizája, a forint, a korona és a zloty is lereagálja, igaz jóval kisebb kilengések mellett.

Címlapkép forrása: Shutterstock