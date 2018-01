A tervezett 50 helyett 75 milliárd forintnyi forrást tudott bevonni az ÁKK a csütörtöki kötvényaukción, ráadásul a hozamok is új történelmi mélypontokra estek vissza, a tízéves például először volt 2 százalék alatt.

Kicsit mintha a forint is megijedt volna a saját erejétől 2018.01.04 08:18

Masszív erosödéssel kezdte az évet a forint, majd szerdán már kicsit megtorpant. Így most a 308-310-es szinten kellene eldolnie a további iránynak. Közben az euró lendülete is elfogyott 1,20 felett, most ott ingadozik a dollárral szembeni jegyzés.

Csütörtök reggel 308,53-nál állt a forint az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett szerda estéhez képest. Sőt, gyakorlatilag tegnap is stagnált az árfolyam, a keddi nagy erősödés után 308-310 között ingadozik az euró-forint jegyzés. A dollárral szemben 256,52-nél jár a magyar deviza, míg a svájci frank 262,62-nél állt.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty 0,1 százalékos erősödéssel kezdte a napot. Ezzel a régiós deviza 2015 augusztusa óta nem látott szintre erősödött az utóbbi napokban, vagyis a jelek szerint nem csak a forintnak megy nagyon mostanában. A cseh korona stagnálással kezdte a mai napot. Közben a feltörekvő piacokon az orosz rubel minimális elmozdulással kezdett a dollárral szemben, a török líra viszont 0,4%-ot erősödött reggelre.

1,20 felett az euró-dollár jegyzés emelkedése is megtorpant az elmúlt napokban, a jelek szerint a befektetők is friss impulzusokra várnak az euró esetleges további erősödése előtt. Csütörtök reggelre 0,1%-kal kapaszkodott feljebb az európai deviza, így 1,2027-nél járt. A japán jen eközben 0,1 százalékkal gyengült a dollárral szemben, akárcsak az angol font.

A makroadatok sorában ma az amerikai magánszektor foglalkoztatásáról szóló ADP-index érdemel említést, mely a pénteki átfogó munkaerőpiaci statisztika fontos indikátora lehet.