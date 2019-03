Simán átvitte a 315-öt a forint - Van még benne szufla?

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Csütörtök reggel 314,75-nél járt a forint az euróval szemben, ez minimális gyengülést jelentett azt követően, hogy tegnap végre áttörte a 315-ös szintet a magyar deviza. Ez egyrészt közel egyéves csúcsot jelent, másrészt lélektanilag is fontos volt, hetekig kerülgette a forint. Most persze még fontos lenne, hogy legalább néhány napig sikerüljön is alatta maradni, akkor beszélhetnénk valódi kitörésről. A dollárral szemben most 278-nál járunk, míg az angol font 369,14 forintba kerül.

A régiós versenytársak közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális gyengüléssel kezdte a napot az euróval szemben, míg a feltörekvő piacokon a török líra 0,3 százalékkal gyengült a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig 0,2 százalékot veszített.A fejlett devizák közül az elmúlt napokban az angol fontra szegeződött a legnagyobb figyelem, hiszen két kulcsfontosságú szavazás is volt a héten: egyrészt a parlament elutasította a Brexit-megállapodást, másrészt viszont szerda este arról döntöttek, hogy nem akarnak rendezetlen kilépést sem. Ezek a hírek komoly kilengéseket hoztak a font árfolyamában, tegnap este például a rendezetlen Brexit esélyének csökkenése erősítette az angol devizát, ma reggelre viszont korrekciót látunk a piacon, 0,4 százalékkal gyengül a font. Ma este pedig jön a harmadik lényeges parlamenti szavazás, melyen már a március végén lejáró határidő meghosszabbításáról szavaznak.

A dollár az utóbbi hetekben először erősödött az euróval szemben, kitört a korábbi 1,13-1,14-es sávból 1,13 alá, majd az utóbbi két napban fordult a kocka, tegnap már érezhetően gyengült az amerikai deviza. Csütörtök reggel 1,1326-nál jár az euró-dollár jegyzés, ami minimális elmozdulást jelentett szerda estéhez képest. Közben a japán jen 0,3 százalékkal gyengült a dollárral szemben ma reggelre.