Stabilan a forint, nem segít a fontnak a Brexit bírósági döntése

Az amerikai gazdaság lassulásával kapcsolatos félelmek, illetve a Huawei alelnökének kanadai letartóztatása együtt újabb jelentős eladási hullámot okozott pénteken az amerikai részvénypiacokon, aminek áthúzódó hatásai vannak ma is a globális kockázati étvágyra. Emiatt mérsékelt mínuszban kezdtek az európai tőzsdék. Közben a hétvégi jelentős francia tüntetések negatív gazdasági hatásai ellenére az euró erőssebben kezdett ma a dollárral szemben, mint pénteken zárt: a jegyzések 1,1410-ről 1,1430-ig emelkedtek mostanra.

A vártnak megfelelően az Európai Bíróság úgy határozott ma reggel, hogy Nagy-Britannia egyoldalúan is visszavonhatja az uniós kilépési folyamatot elindító 50-es cikket, azaz megváltoztathatja a kilépési szándékát. Ehhez azonban elég messze vagyunk (ha egyáltalán eljutunk odáig), hiszen a holnap esti brit alsóházi szavazás ha tényleg elbukik (nagy eséllyel ez lesz), akkor egyrészt a brit kormány stabilitása kérdőjeleződik meg, és ha bukik, akkor vagy újabb konzervatív, vagy egy munkáspárti vezér kerül hatalomra.Jelenlegi tervek szerint egyik sem kezdeményezne második népszavazást, ami érthető is, hiszen alkotmányos válsághoz vezethet, így tehát továbbra is csekély annak az esélye, hogy a Brexit tényleg nem történik meg. Inkább csak annak a formája (megállapodás nélkül, vagy azzal) a kérdéses. Éppen emiatt a font csak pillanatokra tudott ma reggel erősödni a dollárral szemben az Európai Bíróság hírére, hogy tényleg vissza lehet fordítani a brit kilépési folyamatot, ha a kilépési szándék tényleg megváltozott.

A forint árfolyama ebben a külső környezetben érdemben nem változott péntekhez képest: az euróval szemben 323,20 körül, a dollárral szemben 283 körül ingadoznak a jegyzések a bankközi piacon.

Amint e heti makronaptárunkból kitűnik: a kedd esti Brexit-döntés, illetve az EKB csütörtöki kamatdöntési sajtótájékoztatója lesz a hét két kiemelten fontos eseménye. Utóbbi amiatt, mert a jegybank a várakozások szerint megerősíti, hogy év végétől tényleg befejezi az eszközvásárlási programját és talán indikációt ad majd arra, hogy jövőre mikor tervezi végrehajtani az első kamatemelést. Nagy kérdés persze, hogy a romló európai konjunktúra miatt lesz-e még egyáltalán mozgástere kamatemelést végrehajtani.