Délelőttre hamar erősödni kezdett a forint, mostanra 311,3 körülre süllyedt az euró-forint jegyzése, ami már 0,25%-kal alacsonyabb a péntek estinél. a dollár 260,6 forintba került jelenleg,. Ezzel egyébként a magyar deviza felülteljesítő, a régióban a lengyel zloty és a cseh korona is 0,1 százalék körüli erősödést mutat.

Leminősítési félelmekre zuhan a dél-afrikai rand 2017.11.27 08:23

Hétfő reggel a forint 311,98-nál kezdi a hetet az euróval szemben, ez 0,1 százalékkal alacsonyabb a péntek esti árfolyamnál. A dollár 261,79-nél járt, míg a svájci frank 267 forintba került.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a hetet, míg a feltörekvő piacokon az utóbbi időszakban sokat szenvedett török líra is kicsit stabilizálódni látszik. A dél-afrikai rand viszont komoly zuhanással kezdett, 1,5%-ot esett a dollárral szemben azt követően, hogy pénteken a Moody's leminősítésre utaló felülvizsgálat alá vette az országot, így könnyen a bóvli kategóriában találhatja magát hamarosan.

A dollár mérsékelt, 0,1 százalékos erősödéssel kezdte a napot az euróval szemben, így 1,1922 körül jár a jegyzés. Rá is férne egy korrekció az amerikai devizára, hiszen a múlt héten 1,6%-kal gyengült, a jelek szerint ennek a korrekciónak a kezdetét láthatjuk most. Az utóbbi napokban egyébként elsősorban a kamatemeléssel kapcsolatos várakozások mozgatták az árfolyamot, Janet Yellen múlt heti beszédéből a piac azt hallotta ki, hogy a Fed továbbra is vonakodik majd gyorsabban szigorítani. A japán jen hétfő reggelre 0,15%-kal erősödött a dollárral szemben, míg az angol font 0,1 százalékos javulással kezdett.

Igazán fontos makroadat ma nem jelenik meg, így továbbra is a nagy jegybankok jövő évi lépéseivel kapcsolatos várakozások mozgathatják az árfolyamokat.